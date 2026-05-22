Thành viên SCIC không mua hết lượng cổ phiếu FPT đã đăng ký

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Cổ phần FPT (MCK: FPT, sàn HoSE).

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026, SIC đã mua vào thành công 500.000 cổ phiếu FPT trong tổng số 750.000 cổ phiếu đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là do biến động thị trường.

Sau giao dịch, SIC đã tăng sở hữu cổ phiếu FPT từ 250.000 cổ phiếu lên 750.000 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,015% lên 0,044% vốn tại FPT.

SIC được biết đến là thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Tính đến cuối năm 2025, SCIC sở hữu hơn 96,5 triệu cổ phiếu FPT, tương ứng 5,67% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Hiện, bà Trần Thị Hồng Lĩnh là thành viên HĐQT của FPT, đồng thời là người đại diện phần vốn góp của SCIC tại FPT. Bà Dương Thùy Dương- thành viên Ban Kiểm soát FPT, cũng là chuyên viên của SCIC.

Trong một diễn biến khác, ngày 29/5/2026 tới đây, FPT sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày thực hiện chi trả 10/6/2026.

Với hơn 1,7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, FPT sẽ phải chi khoảng hơn 1.700 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, FPT cũng đã chi hơn 1.700 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, FPT đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cả năm 2025 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 20%. Như vậy, sau khi hoàn tất đợt chi trả cổ tức nêu trên, FPT sẽ hoàn thành phương án chia cổ tức đã đề ra.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, FPT ghi nhận doanh thu thuần gần 12.480 tỷ đồng, giảm 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 2.476,8 tỷ đồng, giảm 4,6%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản giảm 22,2% so với đầu năm, xuống còn hơn 68.586 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 28.464 tỷ đồng, giảm 35,9%.