Long Giang Land: Tái cấu trúc toàn diện tạo bước đệm hướng đến chu kỳ lợi nhuận 500 tỷ mỗi năm

Sau nhiều năm tái cấu trúc đối mặt với không ít thách thức của thị trường bất động sản, Long Giang Land đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Không còn chỉ tập trung vào việc duy trì hoạt động, doanh nghiệp này đang từng bước tái định vị với chiến lược thận trọng nhưng bài bản hơn, từ củng cố nền tảng tài chính, tối ưu quỹ đất cho tới mở rộng hợp tác phát triển dự án.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản dần phục hồi sau giai đoạn thanh lọc, Long Giang Land được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt lợi thế về quỹ đất và kinh nghiệm phát triển dự án để quay trở lại đường đua tăng trưởng.

Ngay trong năm 2026, Long Giang Land đã đề ra kế hoạch hành động quyết liệt với các chỉ tiêu kinh doanh đột phá. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu lên mức 580 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 50 tỷ đồng. Đáng chú ý, Long Giang Land dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12% trên vốn điều lệ, mang lại dòng tiền thực tế cho các cổ đông đồng hành.

Long Giang Land dự kiến hoàn thành thủ tục thanh quyết toán để thu hồi 289 tỷ đồng từ Lô C thuộc dự án Thành Thái (Rivera Park Sài Gòn) trước ngày 30/9/2026. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ hoàn tất ký hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại Dự án Việt Hưng (Hà Nội) ngay trong nửa đầu năm để thu hồi toàn bộ vốn. Dòng tiền lớn thu về từ các thương vụ này sẽ giúp Long Giang Land giải quyết triệt để các vấn đề tồn đọng tài chính, giảm áp lực nợ và tạo động lực cho chu kỳ mới.

Song song với việc cải thiện tình hình tài chính, Long Giang Land tiếp tục thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm. Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Rivera Park Cần Thơ (Dự án Cái Khế) đã hoàn thành khởi công trước ngày 31/3/2026 theo đúng kế hoạch. Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương tại Đồng Tháp dự kiến cũng sẽ hoàn thiện thủ tục để chính thức khởi công vào tháng 5/2026.

Để có nguồn vốn triển khai các dự án, Long Giang Land dự kiến sẽ huy động thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn gấp đôi lên 1.030 tỷ đồng. Động thái giúp doanh nghiệp tăng quy mô vốn, đồng thời cải thiện tính thanh khoản cho cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu đưa cổ phiếu về tối thiếu bằng với giá trị sổ sách như chia sẻ của Chủ tịch Lê Hà Giang tại ĐHĐCĐ.

Với những diễn biến khả quan trong hoạt động kinh doanh cùng động thái quyết liệt của ban lãnh đạo thời gian qua, cổ phiếu LGL trên sàn chứng khoán đã có phản ứng tích cực. Cổ phiếu này đã tăng khoảng 20% trong khoảng 3 tháng trở lại đây và cao hơn gần gấp đôi so với thời điểm cách đây một năm. Dù vậy, thị giá LGL vẫn còn thấp hơn nhiều so với giá trị sổ sách (hơn 13.500 đồng/cp vào cuối năm 2025), điều này phần nào phản ánh việc cổ phiếu LGL bị đánh giá thấp hơn so với nội tại.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Lê Hà Giang cho biết tài sản hiện nay của Long Giang Land có giá tối thiểu gấp đôi 5 năm trước. “Chúng ta có điểm mạnh phải làm rõ, điểm yếu phải tìm cách khắc phục. Nếu không làm, thị trường luôn đánh giá thấp chúng ta. Giá cổ phiếu phục hồi khi nội tại đủ tốt, niềm tin của thị trường cải thiện”, Chủ tịch Long Giang Land nhấn mạnh.

Hơn nữa, kết quả đạt được năm 2026 sẽ là bước đệm để Long Giang Land bước vào chu kỳ ổn định và tăng tốc giai đoạn 2027-2028. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư có chọn lọc đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận ổn định và nâng tầm uy tín trên thị trường vốn. Sau đó là giai đoạn tăng trưởng bền vững, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động để chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho một chu kỳ phát triển tiếp theo.

Mục tiêu đến năm 2030, Long Giang Land sẽ nằm trong top doanh nghiệp bất động sản quy mô vừa, quản trị tốt tài chính và an toàn với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, vốn hoá 5.000 tỷ đồng, doanh thu tối thiếu 5.000 tỷ/năm, lợi nhuận trên 500 tỷ/năm. Đồng thời tiếp tục duy trì vị thế doanh nghiệp niêm yết minh bạch, ổn định, tăng trưởng dài hạn. “Chúng tôi không làm lớn, làm quy mô vừa nhưng phải nằm trong top tốt nhất”, Chủ tịch Long Giang Land nhấn mạnh.