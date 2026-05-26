Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành lô trái phiếu hơn 1.900 tỷ đồng

Công ty CP Năng lượng Tái tạo Trung Nam (viết tắt TNRE) vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Năng lượng Tái tạo Trung Nam đã phát hành 19.300 trái phiếu mã TRE32601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.930 tỷ đồng.

Trái phiếu này được phát hành ngày 18/5/2026 và hoàn tất ngày 19/5/2026. Với kỳ hạn 4 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch của trái phiếu là 18/5/2030. Lãi suát kết hợp 10,7%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Năng lượng Tái tạo Trung Nam tiền thân là CTCP Tổng Công ty Năng lượng Trung Nam được thành lập năm 2020, là một thành viên thuộc Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group).

Đến tháng 12/2021, Năng lượng Tái tạo Trung Nam tăng vốn từ 3.211 tỷ đồng lên mức 9.083 tỷ đồng đồng thời đổi tên thành Công ty CP Năng lượng Tái tạo Trung Nam. Hiện ông Lê Như Phước An là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Theo báo cáo về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Năng lượng tái tạo Trung Nam báo lãi sau thuế gần 470 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 504 tỷ đồng của kỳ trước.

Với khoản lãi này, doanh nghiệp đã xóa sạch lỗ lũy kế, qua đó đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối về mức gần 23 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận hơn 11.200 tỷ đồng, trong đó ngoài 9.083 tỷ đồng vốn điều lệ còn có hơn 2.500 tỷ đồng lợi ích của cổ đông không kiểm soát.

Cùng thời điểm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ghi nhận 2,8 lần, tương đương tổng nợ phải trả hơn 31.300 tỷ đồng.