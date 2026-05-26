Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành lô trái phiếu hơn 1.900 tỷ đồng

Theo Hoàng Lam | 26-05-2026 - 14:31 PM | Thị trường chứng khoán

Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành lô trái phiếu hơn 1.900 tỷ đồng

Ngày 18/5 vừa qua, Năng lượng Tái tạo Trung Nam đã phát hành trái phiếu mã TRE32601 trị giá 1.930 tỷ đồng.

Công ty CP Năng lượng Tái tạo Trung Nam (viết tắt TNRE) vừa báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, Năng lượng Tái tạo Trung Nam đã phát hành 19.300 trái phiếu mã TRE32601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.930 tỷ đồng.

Trái phiếu này được phát hành ngày 18/5/2026 và hoàn tất ngày 19/5/2026. Với kỳ hạn 4 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch của trái phiếu là 18/5/2030. Lãi suát kết hợp 10,7%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành lô trái phiếu hơn 1.900 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh: Trung Nam Group

Năng lượng Tái tạo Trung Nam tiền thân là CTCP Tổng Công ty Năng lượng Trung Nam được thành lập năm 2020, là một thành viên thuộc Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group).

Đến tháng 12/2021, Năng lượng Tái tạo Trung Nam tăng vốn từ 3.211 tỷ đồng lên mức 9.083 tỷ đồng đồng thời đổi tên thành Công ty CP Năng lượng Tái tạo Trung Nam. Hiện ông Lê Như Phước An là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Theo báo cáo về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Năng lượng tái tạo Trung Nam báo lãi sau thuế gần 470 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 504 tỷ đồng của kỳ trước.

Với khoản lãi này, doanh nghiệp đã xóa sạch lỗ lũy kế, qua đó đưa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối về mức gần 23 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận hơn 11.200 tỷ đồng, trong đó ngoài 9.083 tỷ đồng vốn điều lệ còn có hơn 2.500 tỷ đồng lợi ích của cổ đông không kiểm soát.

Cùng thời điểm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ghi nhận 2,8 lần, tương đương tổng nợ phải trả hơn 31.300 tỷ đồng.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast, Novaland, REE… đồng loạt thay Chủ tịch, chuyện gì đang xảy ra?

VinFast, Novaland, REE… đồng loạt thay Chủ tịch, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Tiền vào chứng khoán xuống mức thấp nhất 2 tháng, điều gì đang diễn ra?

Tiền vào chứng khoán xuống mức thấp nhất 2 tháng, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Tôn Hoa Sen thông tin "nóng" về vụ cháy nhà máy tại TP Hồ Chí Minh

Tôn Hoa Sen thông tin "nóng" về vụ cháy nhà máy tại TP Hồ Chí Minh

14:24 , 26/05/2026
Long Giang Land: Tái cấu trúc toàn diện tạo bước đệm hướng đến chu kỳ lợi nhuận 500 tỷ mỗi năm

Long Giang Land: Tái cấu trúc toàn diện tạo bước đệm hướng đến chu kỳ lợi nhuận 500 tỷ mỗi năm

13:59 , 26/05/2026
Chuyên gia: Chuyển đổi vàng để mua nhà giúp chống 'vàng hóa' nền kinh tế

Chuyên gia: Chuyển đổi vàng để mua nhà giúp chống 'vàng hóa' nền kinh tế

13:54 , 26/05/2026
Mua IPO cổ phiếu với “0 đồng”?

Mua IPO cổ phiếu với “0 đồng”?

13:30 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên