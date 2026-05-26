Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố ông Nguyễn Duy Dũng

Dương Ngọc | 26-05-2026 - 14:39 PM | Thị trường chứng khoán

Khởi tố ông Nguyễn Duy Dũng

Ông Nguyễn Duy Dũng – Thành viên HĐQT Vinatrans đã bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngày 25/5, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (Vinatrans, mã: VIN) nhận được văn bản số 1579/CV-CSKT-P4 ngày 14/5/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc thông báo khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Dũng – Thành viên HĐQT Vinatrans đã bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vụ việc nêu trên liên quan đến các sai phạm tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Vinatrans khẳng định vụ việc này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như quyền lợi của các cố đông.

Được biết, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung là doanh nghiệp liên doanh được thành lập từ năm 2006 giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL, mã: TVN), Công ty Khoáng sản Lào Cai và đối tác Trung Quốc là Công ty HH khống chế Cổ phần Gang thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện gang thép với nhiều dự án quy mô lớn tại Lào Cai. Trong đó, TVN là công ty mẹ của Vinatrans, nắm trên 95% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Duy Dũng là nguyên Kế toán trưởng của VTM, nằm trong số 24 người bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại VTM.﻿

Trong đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 16 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó có nhiều cựu lãnh đạo và cán bộ của VTM, cùng các cá nhân từng công tác tại Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Khoáng sản Lào Cai.

Ngoài ra, một số bị can khác bị cáo buộc các hành vi như thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, nhận hối lộ hoặc lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Trong đó, ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo Bộ Công an, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.

Hiện C03 đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội, xác định yếu tố vụ lợi nếu có, đồng thời thực hiện kê biên, phong tỏa tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước.﻿

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast, Novaland, REE… đồng loạt thay Chủ tịch, chuyện gì đang xảy ra?

VinFast, Novaland, REE… đồng loạt thay Chủ tịch, chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Tiền vào chứng khoán xuống mức thấp nhất 2 tháng, điều gì đang diễn ra?

Tiền vào chứng khoán xuống mức thấp nhất 2 tháng, điều gì đang diễn ra? Nổi bật

Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành lô trái phiếu hơn 1.900 tỷ đồng

Năng lượng Tái tạo Trung Nam phát hành lô trái phiếu hơn 1.900 tỷ đồng

14:31 , 26/05/2026
Tôn Hoa Sen thông tin "nóng" về vụ cháy nhà máy tại TP Hồ Chí Minh

Tôn Hoa Sen thông tin "nóng" về vụ cháy nhà máy tại TP Hồ Chí Minh

14:24 , 26/05/2026
Long Giang Land: Tái cấu trúc toàn diện tạo bước đệm hướng đến chu kỳ lợi nhuận 500 tỷ mỗi năm

Long Giang Land: Tái cấu trúc toàn diện tạo bước đệm hướng đến chu kỳ lợi nhuận 500 tỷ mỗi năm

13:59 , 26/05/2026
Chuyên gia: Chuyển đổi vàng để mua nhà giúp chống 'vàng hóa' nền kinh tế

Chuyên gia: Chuyển đổi vàng để mua nhà giúp chống 'vàng hóa' nền kinh tế

13:54 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên