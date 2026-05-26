Khởi tố ông Nguyễn Duy Dũng

Ngày 25/5, CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam (Vinatrans, mã: VIN) nhận được văn bản số 1579/CV-CSKT-P4 ngày 14/5/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc thông báo khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Dũng – Thành viên HĐQT Vinatrans đã bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Vụ việc nêu trên liên quan đến các sai phạm tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Vinatrans khẳng định vụ việc này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như quyền lợi của các cố đông.

Được biết, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung là doanh nghiệp liên doanh được thành lập từ năm 2006 giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL, mã: TVN), Công ty Khoáng sản Lào Cai và đối tác Trung Quốc là Công ty HH khống chế Cổ phần Gang thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, luyện gang thép với nhiều dự án quy mô lớn tại Lào Cai. Trong đó, TVN là công ty mẹ của Vinatrans, nắm trên 95% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Duy Dũng là nguyên Kế toán trưởng của VTM, nằm trong số 24 người bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại VTM.﻿

Trong đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 16 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó có nhiều cựu lãnh đạo và cán bộ của VTM, cùng các cá nhân từng công tác tại Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Khoáng sản Lào Cai.

Ngoài ra, một số bị can khác bị cáo buộc các hành vi như thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, nhận hối lộ hoặc lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Trong đó, ông Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc VTM, bị khởi tố bổ sung về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Theo Bộ Công an, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo.

Hiện C03 đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội, xác định yếu tố vụ lợi nếu có, đồng thời thực hiện kê biên, phong tỏa tài sản nhằm phục vụ công tác thu hồi cho Nhà nước.﻿