Phiên 26/5: Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN-Index giằng co trong phiên 26/5. VN-Index chốt phiên giảm gần 2 điểm, tại 1.884 điểm. Thanh khoản neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt trên 15.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 940 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 938 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu PDR được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 64 tỷ đồng. Theo sau, ACB và SSI là mã tiếp theo được gom mạnh 49 và 47 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, MSB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 488 tỷ đồng. Theo sau là HPG và VIC, lần lượt bị bán ròng 150 tỷ đồng và tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3 tỷ đồng

Tại chiều mua, MBS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng KSF, C69, MST.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 8 tỷ đồng; theo sau TNG bị bán 2tỷ, IDC, PVI, VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, MSR và HNG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 4,5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , F88, , ,...