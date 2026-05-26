Chủ đầu tư Usilk City và 2 doanh nghiệp bị xử phạt vì chậm công bố thông tin

Ngày 26/5/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 261/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hudeco. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại Lô NT – khu X2, Bắc Linh Đàm mở rộng, phường Hoàng Liệt, Hà Nội.

Cụ thể, Hudeco bị xử phạt hành chính số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025.

Cũng trong cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 260/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Sông Đà Thăng Long (HoSE: STL). Địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 2, tòa nhà 102 CT1 Usilk City, Khu đô thị mới Văn Khê, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Sông Đà Thăng Long bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định. Công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023, 2024,2025; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 2023, 2024, 2025.

Được biết, Sông Đà Thăng Long chính là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Văn Khê mở rộng – tên thương mại Usilk City. Dự án có tổng diện tích 9,2ha, gồm 13 toàn nhà cao từ 25 đến 50 tầng, cung cấp khoảng 2.700 – 2.800 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự án là khoảng 11.000 tỷ đồng.

Hồi tháng 4 vừa qua, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt sai phạm về tài chính, đất đai và xây dựng tại dự án này. Đáng chú ý, chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu... chủ đầu tư đã huy động tới 8.456 tỷ đồng, nhưng sử dụng sai mục đích 5.302 tỷ đồng, khiến dự án chậm tiến độ, chưa bàn giao hơn 750 căn hộ, phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc liên quan dự án này đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 26/5, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 259/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chế biến Thực phẩm Sông Hậu. Địa chỉ trụ sở chính tại Ấp 1, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, Chế biến Thực phẩm Sông Hậu bị xử phạt số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin theo quy định. Công ty chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, năm 2023, năm 2024, năm 2025.