5 công ty bị gọi tên vì vi phạm lĩnh vực chứng khoán

Ngày 26-5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Thanh tra UBCKNN đã liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 công ty đại chúng do có các hành vi vi phạm quy định về công bố thông tin và báo cáo trên thị trường chứng khoán. Tổng số tiền xử phạt lên tới 547.500.000 đồng.



Các sai phạm chủ yếu liên quan đến việc chậm công bố thông tin (CBTT) và chậm báo cáo các tài liệu định kỳ quan trọng như Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị công ty, Báo cáo thường niên và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) từ 15 ngày trở lên so với quy định.

Nhiều công ty vi phạm về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (AI)

Cụ thể, Công ty CP Địa ốc Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là đơn vị nhận mức phạt cao nhất với tổng số tiền 177,5 triệu đồng cho 2 hành vi vi phạm. Công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm CBTT về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025; đồng thời bị phạt 85 triệu đồng do chậm báo cáo văn bản thông báo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng kèm BCTC kiểm toán năm 2025.

Công ty CP Du lịch Xanh Nghệ An-Vneco (tỉnh Nghệ An) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do chậm CBTT chuỗi tài liệu định kỳ kéo dài nhiều năm bao gồm BCTC kiểm toán (năm 2022 - 2025), Báo cáo thường niên; Báo cáo tình hình quản trị công ty (từ năm 2022 đến năm 2025)…

Còn Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông 1 (Hà Nội) bị xử phạt 92,5 triệu đồng vì hành vi vi phạm thời hạn CBTT đối với BCTC kiểm toán, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty giai đoạn 2023 – 2025…

Hay Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hudeco (Hà Nội) bị xử phạt 92,5 triệu đồng do chậm CBTT trên hệ thống của UBCKNN đối với toàn bộ các tài liệu cốt lõi về BCTC kiểm toán, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty… từ năm 2022 đến 2025.

Tương tự lỗi trên Công ty CP Chế biến Thực phẩm Sông Hậu (Cần Thơ) bị xử phạt 92,5 triệu đồng.