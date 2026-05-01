"Bom tấn" Điện Máy Xanh xuống tiền làm điều chưa từng có trước thềm IPO

Thời gian qua, thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của chuỗi Điện Máy Xanh (DMX) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới đầu tư. Trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường đang không ngừng tìm kiếm các cơ hội giải ngân chất lượng, đợt IPO của DMX càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ những chính sách tiếp cận linh hoạt, hướng trực tiếp đến quyền lợi của các cổ đông tương lai.

Sức nóng của thương vụ vừa được đẩy lên cao khi DMX vừa công bố chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua sớm nhất.

Theo thông báo, DMX sẽ dành tặng 500 suất voucher mua hàng với tổng giá trị lên đến 2,65 tỷ đồng. Điểm hấp dẫn là các voucher này không giới hạn giá trị đơn hàng tối thiểu và được áp dụng rộng rãi tại toàn bộ hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone (bao gồm cả mua trực tiếp và nền tảng online).

Tuỳ thuộc vào khối lượng cổ phiếu đăng ký hợp lệ và được phân bổ thành công, nhà đầu tư sẽ nhận được các mức ưu đãi khác nhau từ 1.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng.

Mã ưu đãi sẽ được gửi trực tiếp qua tin nhắn SMS đến số điện thoại nhà đầu tư sử dụng khi đăng ký mua cổ phiếu. Voucher được phát hành trong vòng 7 ngày sau khi Hội đồng Quản trị thông qua kết quả IPO và có thời hạn sử dụng trong 30 ngày.

Trước đó, vào ngày 22/5 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức chấp thuận cho DMX chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông ra công chúng với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng đăng ký mua tối thiểu với một cổ đông là 100 cổ phiếu và tối đa không quá 5% vốn điều lệ của công ty sau đợt chào bán (hơn 64 triệu cổ phiếu).

Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 27/5 đến 16h00 ngày 17/6/2026 (nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua). Thời gian thông báo kết quả đăng ký mua và phân bổ cổ phiếu từ ngày 18/6 đến ngày 19/6/2026. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ nhà đầu tư được phân bổ từ ngày 22/06/2026 đến 16h00 ngày 29/06/2026.

Nếu đợt phát hành IPO đầy tham vọng này thành công trọn vẹn, công ty dự kiến huy động được khoảng 14.360 tỷ đồng. Mức giá chào bán này cũng định giá chuỗi bán lẻ điện máy hàng đầu Việt Nam ở mức hơn 102.460 tỷ đồng (tiệm cận 4 tỷ USD), qua đó được kỳ vọng sẽ sớm lọt vào rổ VN30 sau khi niêm yết trên HOSE.

Được biết, Đầu tư Điện Máy Xanh là thành viên của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG), vận hành mảng bán lẻ điện thoại và điện tử - điện máy, gồm các chuỗi Thế giới di động, Topzone, Điện máy Xanh, Thợ Điện máy Xanh, liên doanh Erablue tại Indonesia.

Hiện tại, DMX vẫn đang là "gà đẻ trứng vàng", đóng góp đến 80% lợi nhuận cho tập đoàn mẹ. Quý 1/2026, lợi nhuận sau thuế của chuỗi đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 49% so với cùng kỳ và hoàn thành 30,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 3 tháng.

Theo báo cáo phân tích mới nhất của CTCK Vietcap dựa trên kết quả thực tế trong Quý 1 (tăng trưởng 49%), dự phóng LNST 2026 có khả năng đạt 9.324 tỷ đồng, tương ứng P/E 2026 chỉ xấp xỉ 10 lần . Nếu đạt được con số lợi nhuận này, thì rõ ràng, đây là mức định giá rất hấp dẫn cho một doanh nghiệp bán lẻ đầu ngành có mục tiêu tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận 2 chữ số trong 5 năm tới.

Ngay trong năm 2026, DMX dự chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%/mệnh giá, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cổ phiếu, khoản cổ tức này sẽ mang đến lợi suất lên đến 5%.