Viettel Global ‘rót’ 560 triệu USD đầu tư vào thị trường Cộng hòa Dominica

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, MCK: VGI, sàn UPCoM) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư ra nước ngoài tại Cộng hòa Dominica.

Theo đó, Viettel Global dự kiến đầu tư ra nước ngoài bằng hình thức thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài dự kiến là Viettel Dominicana, loại hình doanh nghiệp và đối tác được lựa chọn để hợp tác thành lập doanh nghiệp (nếu cần thiết) sẽ được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư.

Dự án có tên là Dự án đầu tư và kinh doanh mạng viễn thông và công nghệ thông tin tại Cộng hòa Dominica, địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên toàn bộ lãnh thổ Cộng hòa Dominica.

Mục tiêu chính nhằm đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác hạ tầng viễn thông và công nghệ số hiện tại tại Cộng hòa Dominica để cung cấp các dịch vụ viễn thông và Chính phủ; từng bước phát triển thành doanh nghiệp công nghệ số và nhà cung cấp nền tảng số hàng đầu tại thị trường.

Trong giai đoạn 1 và 2 (2 năm đầu), dự án tập trung đầu tư mạng lưới và cung cấp các dịch vụ lõi như di động, internet băng rộng cố định và ví điện tử. Giai đoạn 3 sẽ mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ số và dịch vụ giá trị gia tăng như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng, giải pháp công nghệ thông tin, logistics số và các dịch vụ số khác.

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Viettel Global là 560 triệu USD, tương đương khoảng hơn 14.778 tỷ đồng tiền Việt Nam. Nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu và vốn vay, trong đó vốn vay sẽ tùy theo tình hình thu xếp vốn vay thực tế với mức lãi suất phù hợp, đảm bảo tổng vốn vay và vốn chủ sở hữu không vượt quá tổng vốn đầu tư.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Viettel Global ghi nhận doanh thu thuần hơn 12.567,6 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 2.328,9 tỷ đồng, gấp 5,7 lần cùng kỳ.

Theo giải trình của Viettel Global, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 tăng mạng chủ yếu do sự tăng trưởng tốt trong kinh doanh của các công ty thị trường nước ngoài (bao gồm cả công ty con và công ty liên kết).

Bên cạnh đó, chi phí dự phòng phải thu khó đòi giảm và thu nhập từ hoạt động tài chính tăng (do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay và giảm lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ) đã góp phần làm tăng lợi nhuận.



