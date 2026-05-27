Phát Đạt và Lotte ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dự án Thu Thiem Eco Smart City

Ngày 26/5, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. (“Lotte”) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm, với quy mô lớn, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính – thương mại quốc tế mới của TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và ông Jung Sung Ho – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC trong buổi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Việc ký kết MoU đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội phát huy thế mạnh về phát triển dự án, kinh nghiệm quốc tế và năng lực triển khai nhằm hướng tới các giá trị phát triển bền vững và dài hạn.﻿

Thông qua hợp tác này, PDR tiếp tục khẳng định chiến lược đồng hành cùng các đối tác quốc tế uy tín nhằm nâng cao tiêu chuẩn phát triển dự án, thúc đẩy giá trị bền vững và gia tăng hiệu quả cho cổ đông, khách hàng và thị trường.﻿

Trước đó, ﻿Phát Đạt đã xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư có giá trị dự kiến vượt 35% tổng tài sản doanh nghiệp (tương đương 9.310 tỷ đồng tại ngày 31/3/2026). Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 6.

Thông tin công bố chưa đề cập cụ thể về khoản đầu tư này. Trước đó, phía Lotte đã kiến nghị UBND TP.HCM cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia tối đa 35% vốn tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sở hữu nội bộ. ﻿