Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát Đạt và Lotte ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dự án Thu Thiem Eco Smart City

Long Sơn | 27-05-2026 - 07:51 AM | Thị trường chứng khoán

Phát Đạt và Lotte ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dự án Thu Thiem Eco Smart City

Dự án Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm.

Ngày 26/5, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSE) và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. (“Lotte”) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm, với quy mô lớn, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính – thương mại quốc tế mới của TP.HCM.

Phát Đạt và Lotte ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dự án Thu Thiem Eco Smart City- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và ông Jung Sung Ho – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Properties HCMC trong buổi ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Việc ký kết MoU đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội phát huy thế mạnh về phát triển dự án, kinh nghiệm quốc tế và năng lực triển khai nhằm hướng tới các giá trị phát triển bền vững và dài hạn.﻿

Thông qua hợp tác này, PDR tiếp tục khẳng định chiến lược đồng hành cùng các đối tác quốc tế uy tín nhằm nâng cao tiêu chuẩn phát triển dự án, thúc đẩy giá trị bền vững và gia tăng hiệu quả cho cổ đông, khách hàng và thị trường.﻿

Trước đó, ﻿Phát Đạt đã xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương đầu tư có giá trị dự kiến vượt 35% tổng tài sản doanh nghiệp (tương đương 9.310 tỷ đồng tại ngày 31/3/2026). Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 6.

Thông tin công bố chưa đề cập cụ thể về khoản đầu tư này. Trước đó, phía Lotte đã kiến nghị UBND TP.HCM cho phép nhà đầu tư bên ngoài tham gia tối đa 35% vốn tại dự án Eco Smart City Thủ Thiêm, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sở hữu nội bộ. ﻿

Long Sơn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đầu tư Thái Lan rút vốn khỏi 2 quỹ ETF quy mô hàng đầu Việt Nam

Nhà đầu tư Thái Lan rút vốn khỏi 2 quỹ ETF quy mô hàng đầu Việt Nam Nổi bật

"Bom tấn" Điện Máy Xanh xuống tiền làm điều chưa từng có trước thềm IPO

"Bom tấn" Điện Máy Xanh xuống tiền làm điều chưa từng có trước thềm IPO Nổi bật

Một thế lực "tung" hơn trăm tỷ gom cổ phiếu HOSE phiên giảm điểm

Một thế lực "tung" hơn trăm tỷ gom cổ phiếu HOSE phiên giảm điểm

23:57 , 26/05/2026
5 công ty bị gọi tên vì vi phạm lĩnh vực chứng khoán

5 công ty bị gọi tên vì vi phạm lĩnh vực chứng khoán

21:45 , 26/05/2026
Gần 200 cổ phiếu tăng giá, vì sao VN-Index vẫn mất điểm?

Gần 200 cổ phiếu tăng giá, vì sao VN-Index vẫn mất điểm?

21:05 , 26/05/2026
Loạt cổ phiếu PDR, VAB, VNE, VVS bất ngờ tăng hết biên độ, “trắng bên bán”

Loạt cổ phiếu PDR, VAB, VNE, VVS bất ngờ tăng hết biên độ, “trắng bên bán”

19:57 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên