Cổ đông ngoại giảm tỷ lệ sở hữu tại Kido xuống dưới 6%

Cổ đông ngoại Star Pacifica Pte. Ltd. vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Kido (MCK: KDC, sàn HoSE).

Theo đó, Star Pacifica Pte. Ltd. vừa bán ra 974.000 cổ phiếu KDC nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 19/5/2026.

Sau giao dịch nêu trên, Star Pacifica Pte. Ltd. đã giảm sở hữu cổ phiếu KDC từ hơn 17,66 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 16,69 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,095% xuống còn 5,759% vốn tại Kido.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu KDC, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 24/4/2026 đến ngày 22/5/2026, bà Vương Bửu Linh- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Kido chỉ mua vào 674.300 cổ phiếu KDC trong tổng số 2 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Lý do không hoàn tất giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Sau giao dịch, bà Vương Bửu Linh đã tăng sở hữu cổ phiếu KDC từ gần 2,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,965%) lên gần 3,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,197% ).

Được biết, bà Vương Bửu Linh sinh năm 1965, đồng thời là vợ của ông Trần Kim Thành- Chủ tịch HĐQT của Kido.

Trong một diễn biến khác, mới đây Kido vừa có văn bản thông báo về việc đăng ký mua lại gần 14,5 triệu cổ phiếu nhằm mục đích giảm vốn điều lệ và/hoặc bảo vệ lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần ngày 31/12/2025 căn cứ trên báo cáo tài chính riêng của công ty năm 2025 đã được kiểm.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/6/2026 đến ngày 30/6/2026 bằng phương thức khớp lệnh thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.

Về số lượng đặt mua cổ phiếu hàng ngày, trong mỗi ngày giao dịch, tổng số lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Giá giao dịch được quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán và các quy định liên quan khác. Cụ thể, giá đặt mua ≤ giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

Nếu thành công, vốn điều lệ của Kido sẽ giảm từ hơn 2.898 tỷ đồng xuống còn hơn 2.753 tỷ đồng. Trong khi đó, Kido sẽ chính thức sở hữu hơn 14,49 triệu cổ phiếu quỹ.



