Cổ phiếu đình đám một thời tăng dựng đứng gấp 3 sau ba tuần, vốn hóa cán mốc 1,3 tỷ USD

Thị trường giao dịch trầm lắng, cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings lại bất ngờ trở thành tâm điểm với chuỗi tăng giá mạnh hiếm thấy. Kết thúc phiên 26/5, mã này tiếp tục tăng kịch trần 10% lên 91.900 đồng/cp, qua đó thiết lập mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, thị giá THD đã tăng gần gấp 3 lần, trong đó có tới 9 phiên tăng hết biên độ. Đà tăng mạnh cũng kéo vốn hóa thị trường của Thaiholdings vượt mốc 35.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,3 tỷ USD.

Song hành với diễn biến giá, thanh khoản của THD cũng có sự cải thiện đáng kể. Nếu trước đây mã này thường chỉ giao dịch vài nghìn cổ phiếu mỗi phiên, thì gần đây khối lượng khớp lệnh đã tăng lên hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn đơn vị.

Thực tế, THD không phải cái tên xa lạ với giới đầu tư khi từng có giai đoạn tạo “cơn sốt” trên thị trường chứng khoán. Sau khi niêm yết trên HNX vào năm 2020, cổ phiếu này nhanh chóng trở thành hiện tượng khi tăng dựng đứng từ vùng 20.000 đồng/cp cuối năm 2020 lên đỉnh khoảng 277.000 đồng/cp vào tháng 12/2021, tương đương mức tăng gần 14 lần chỉ sau khoảng một năm. Có thời điểm, Thaiholdings từng là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn HNX với giá trị khoảng 43.750 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đà tăng hiện tại của THD diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp không xuất hiện nhiều thông tin hỗ trợ đặc biệt. Mới nhất, ngày 25/, Thaiholdings công bố lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Dù vậy, thị trường phần nào chú ý tới thông tin liên quan đến Tập đoàn Thaigroup – doanh nghiệp do Thaiholdings sở hữu 48% vốn và có cùng Chủ tịch HĐQT. Theo đó, Thaigroup vừa hé lộ kế hoạch triển khai một siêu tổ hợp dự án tại Ninh Bình vào cuối năm nay.

Dự án có quy mô hơn 1.000 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 128.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 5 tỷ USD. Theo tính toán sơ bộ của doanh nghiệp, dự án có thể đóng góp hơn 35.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước, tạo thêm nguồn lực để địa phương đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội.

Thaiholdings được thành lập năm 2011 với tiền thân là CTCP Đầu tư Phát triển Kinh Thành. Đến năm 2016, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Thaiholdings và hoạt động dưới thương hiệu hiện nay.

THD cũng là cổ phiếu từng gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Đức Thụy. Ông từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Thaiholdings trong giai đoạn 2011–2020 trước khi rút khỏi vị trí điều hành. Đến năm 2022, ông Nguyễn Đức Thụy đã thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD đang nắm giữ.

Về tình hình kinh doanh, doanh nghiệp vẫn đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 khá thận trọng với mục tiêu doanh thu thuần đạt 967 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng, đều thấp hơn mức thực hiện của năm 2025.

Trong quý I/2026 cho thấy Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 238,5 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 30,1 tỷ đồng, tăng 14,5%. Như vậy, sau quý đầu năm, Thaiholdings đã hoàn thành gần 25% kế hoạch doanh thu và khoảng 33% mục tiêu lợi nhuận cả năm.