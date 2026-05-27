Loạt lãnh đạo Chứng khoán Thành Công xin từ nhiệm

Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC, MCK: TCI) vừa có công bố thông tin bất thường về vấn đề nhân sự.

Theo đó, ngày 26/5/2026, TCSC đã nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Trần Bảo Toàn – Thành viên HĐQT, Ông Đinh Trần Lạc Thiện – Thành viên độc lập HĐQT và bà Trần Thị Nhàn – Trưởng Ban kiểm soát, với lý do cá nhân.

Thời điểm có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Chứng khoán Thành Công dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 20/6/2026 với Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng có 1 quyền biểu quyết). Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là 21/5/2026.

Tại đại hội, TCSC dự kiến trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính 2025; Báo cáo của HĐQT 2025; Báo cáo của Ban kiểm soát 2025; Kế hoạch kinh doanh 2026; Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025 & Kế hoạch 2026; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Trong một diễn biến khác, HĐQT TCSC đã ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT về việc chuyền nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF).

Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công- tổ chức có liên quan của HĐQT. Tổng số vốn góp chuyển nhượng là toàn bộ phần vốn góp của Chứng khoán Thành Công tại Quỹ Đầu tư Thành Công.

Giá chuyển nhượng dự kiến gần 52,7 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ ngày 15/5/2026 đên ngày 31/5/2026.