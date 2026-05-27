"Bom tấn" IPO Điện Máy Xanh: chính thức mở sổ đăng ký, cơ hội sở hữu cỗ máy in tiền tỷ đô với cổ tức tiền mặt 40% ngay trong 2026

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) sẽ chào bán 179.500.000 cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị vốn huy động 14.360 tỷ đồng. Đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành bán lẻ điện máy tại Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh mảng điện thoại, điện máy tiếp tục ghi nhận tăng trưởng doanh thu khả quan và thương vụ nhận được thu hút ngày càng lớn của thị trường vốn.

Nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua từ ngày 27/5/2026 đến 16h00 ngày 17/6/2026

Kết quả phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố trong hai ngày 18–19/6/2026, và thời gian nộp tiền mua cổ phiếu còn lại của nhà đầu tư là từ 22–29/6/2026.

Cổ phiếu DMX dự kiến niêm yết trên HOSE vào đầu tháng 8/2026.

Chỉ thao tác đơn giản trong vài phút, nhà đầu tư đã có thể đăng ký mua IPO Điện Máy Xanh với nhiều lợi thế dành cho người đi trước. Cụ thể, nhà đầu tư đăng ký trực tuyến qua ứng dụng hoặc website của đại lý phân phối là CTCK Vietcap; các tổ chức nhận đăng ký mua bao gồm CTCP chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC), CTCK DNSE, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS), CTCK TCBS, CTCK KIS Việt Nam, CTCK VNDIRECT, CTCK BSC.

Tổng giá trị ưu đãi 2,65 tỷ đồng dành cho nhà đầu tư cá nhân đăng ký sớm

Nhà đầu tư cá nhân tham gia sớm đợt IPO Điện Máy Xanh có cơ hội nhuận được voucher mua hàng với tổng giá trị ưu đãi lên tới 2,65 tỷ đồng, áp dụng cho 500 nhà đầu tư đăng ký sớm nhất, hợp lệ và được phân bổ thành công số lượng cổ phiếu đạt các ngưỡng quy định.

Voucher là phiếu mua hàng không giới hạn giá trị đơn hàng tối thiểu, sử dụng tại hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và Topzone trên toàn quốc (áp dụng kênh online và offline), không áp dụng cho sim số, thẻ cào và không quy đổi ra tiền mặt.

Cụ thể: Nhà đầu tư đăng ký mua từ 10.000 đến 19.999 cổ phiếu: Được tặng voucher trị giá 1.000.000 đồng, với tối đa 200 suất.

Nhà đầu tư đăng ký mua từ 20.000 đến 49.999 cổ phiếu: Được tặng voucher trị giá 3.000.000 đồng, với tối đa 150 suất.

Nhà đầu tư đăng ký mua từ 50.000 đến 99.999 cổ phiếu: Được tặng voucher trị giá 10.000.000 đồng, với tối đa 100 suất.

Nhà đầu tư đăng ký mua từ 100.000 cổ phiếu trở lên: Được tặng voucher trị giá 20.000.000 đồng, với tối đa 50 suất.

Với tổng giá trị ưu đãi lên tới 2,65 tỷ đồng, chương trình voucher cho 500 nhà đầu tư đăng ký sớm đang biến IPO Điện Máy Xanh không chỉ là câu chuyện mua cổ phiếu, mà còn là cơ hội “mua tương lai doanh nghiệp, nhận thêm lợi ích tiêu dùng hôm nay”. Việc hoàn tất đăng ký và đặt cọc sớm giúp nhà đầu tư vừa chủ động vị thế trong một thương vụ quy mô lớn, vừa tăng khả năng nằm trong nhóm được nhận voucher giá trị cao.

Vì sao Điện Máy Xanh là một “case” đáng tham gia?

Bên cạnh quy mô IPO lớn, Điện Máy Xanh lần đầu công bố rõ ràng hơn bức tranh tăng trưởng những năm tới, cùng kế hoạch cổ tức tiền mặt đáng chú ý, tạo nên chân dung cổ phiếu cộng hưởng cả 2 đặc tính về tăng trưởng - vừa có dòng tiền chia hàng năm từ chính sách cổ tức cam kết tối thiểu 50%/LNST.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu hơn 32.400 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu mảng bán lẻ điện máy. Tăng trưởng diễn ra đồng đều trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với mức tăng trưởng doanh số trên cửa hàng (Same Store Sales Growth - SSSG) đạt 34%. Lợi nhuận ròng đạt 2.218 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 49% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt khoảng 15% và 20% so với năm trước.

Dựa trên kết quả thực tế DMX trong quý I (tăng trưởng 49%), Vietcap dự phóng Lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DMX có thể bứt phá lên mức 9.324 tỷ đồng (tương đương EPS đạt 7.828 VND/cổ phiếu), tương ứng mức định giá P/E fw2026 ở ngưỡng rất hấp dẫn, xấp xỉ 10 lần. Nếu xét ở thời điểm trước phát hành, mức P/E này chỉ còn 9,8 lần.

Vietcap cho rằng đây là một mức định giá có sức hấp dẫn, với tốc độ tăng trưởng EPS ấn tượng lên tới 51% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 31%, DMX hoàn toàn xứng đáng được giao dịch ở mức giá cao hơn (premium) so với mức trung vị P/E 2026F là 14,2 lần của các doanh nghiệp bán lẻ và phân phối cùng ngành tại khu vực Châu Á.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Điện Máy Xanh chuyển dịch từ mô hình nhà bán lẻ truyền thống với các giao dịch mua đứt bán đoạn (one-off transaction) sang mô hình Khai thác giá trị trọn vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value - CLV). Trong định vị mới này, việc khách hàng thanh toán cho một thiết bị không còn là điểm kết thúc của hành trình tiêu dùng, mà trở thành điểm khởi đầu cho chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng liên tục kéo dài nhiều năm sau đó, bao gồm tài chính tiêu dùng, bảo hành mở rộng, bảo trì, vệ sinh và sửa chữa.

Theo chiến lược phát triển của DMX, mô hình này nhằm bổ sung nguồn thu từ dòng tiền lặp lại (recurring revenue) với biên lợi nhuận cao, tăng mức độ gắn kết của khách hàng và mở rộng khả năng khai thác giá trị trên cùng một tệp khách hàng theo thời gian.

DMX đặt mục tiêu doanh thu 182.000 tỷ đồng (CAGR 11%) và bứt phá lợi nhuận sau thuế lên mức 13.000 tỷ đồng (CAGR 16%) vào năm 2030. Kết quả hiện tại cộng hưởng thêm tác động từ IPO, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030 của Điện Máy Xanh, tự tin lên kế hoạch tăng trưởng 2 con số mỗi năm.

Hiếm hoi cổ phiếu tăng trưởng đi kèm kế hoạch cổ tức tiền mặt hấp dẫn

Với nhà đầu tư ưu tiên dòng tiền, Điện Máy Xanh là trường hợp khá hiếm: cổ phiếu tăng trưởng nhưng vẫn cam kết chia tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt mỗi năm. Trong khi nhiều doanh nghiệp cùng ngành còn giữ lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư, việc DMX vẫn mạnh tay chi cổ tức cho thấy sức khỏe tài chính và sự chia sẻ lợi ích rõ ràng với cổ đông.

Ngay sau khi niêm yết trong năm 2026, DMX dự kiến trả cổ tức đặc biệt 4.000 đồng/cổ phiếu , lấy từ lợi nhuận giữ lại những năm trước. So với giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu, riêng khoản cổ tức này đã tương đương lợi suất khoảng 5%.

Về dài hạn, với chính sách chi tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế, dựa trên kế hoạch LNST 2026 khoảng 7.350 tỷ đồng, DMX dự kiến có thể phân bổ khoảng 3.700 tỷ đồng cho cổ tức tiền mặt. Tương ứng, cổ đông có thể nhận thêm khoảng 3.000 đồng/cổ phiếu cổ tức thường niên, tương đương lợi suất khoảng 4% so với giá IPO.

Cộng gộp, nhà đầu tư mua IPO và nắm giữ qua năm 2026 có thể hưởng tổng lợi suất cổ tức gần 10% ngay năm đầu, chưa tính dư địa tăng giá cổ phiếu nếu doanh nghiệp thực hiện đúng kế hoạch kinh doanh. Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi thấp, chính sách chi trả này biến DMX thành một lựa chọn mang tính phòng thủ: vừa có khả năng tăng trưởng, vừa tạo dòng tiền đều đặn hàng năm cho cổ đông.

Với những nhà đầu tư đã theo dõi mô hình kinh doanh của Điện Máy Xanh nhiều năm qua, đợt IPO lần này vì thế không chỉ là cơ hội “mua một cổ phiếu mới lên sàn”, mà là bước chuyển vai: từ khách hàng quen thuộc sang vị thế cổ đông hưởng trọn cả câu chuyện tăng trưởng lẫn dòng lợi tức bằng tiền mặt.