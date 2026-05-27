ACB rót thêm 2.000 tỷ đồng tăng vốn cho ACBS

Ngân hàng TMCP Á Châu vừa thông qua nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Theo đó, ACB dự kiến "rót" thêm 2.000 tỷ đồng để tăng vốn cho ACBS từ 11.000 tỷ đồng lên mức 13.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số vốn trên sẽ do 4 thành viên HĐTV ACBS làm đại diện. Trong đó, Chủ tịch Đỗ Minh Toàn được ủy quyền đại diện 40% số vốn góp, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thái Hân và 2 thành viên là Trịnh Quốc Bảo, Huỳnh Duy Sang mỗi người được ủy quyền đại diện 20% số vốn góp.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, ACBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.340 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tự doanh đóng góp gần một nửa doanh thu hoạt động với 617 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. Tiếp đến là hoạt động cho vay ghi nhận 442 tỷ đồng cũng tăng gấp đôi. Hoạt động môi giới tăng gấp 1,5 lần lên mức gần 104 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động ghi nhận 980 tỷ đồng, tăng tới 85% so với kỳ trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần cùng kỳ.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản của ACBS ghi nhận 40.126 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm. Gần một nửa tài sản nằm ở các khoản cho vay với 19.561 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm nhẹ còn gần 12.100 tỷ đồng. Danh mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng nhẹ lên gần 5.600 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, nợ vay ngắn hạn chiếm 24.886 tỷ đồng cùng với 200 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.



