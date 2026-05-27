Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ làm phim về thời nhà Trần, tôn vinh Hào khí Đông A, tham vọng vươn tầm quốc tế

Hãng sản xuất phimcủa tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam. Ảnh: VIC

Ngày 27/5/2026, Tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển CTCP Phát triển Điện ảnh V-Film, với định hướng đầu tư dài hạn vào dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế.

Thông qua tư duy điện ảnh đương đại, quy mô sản xuất lớn và ngôn ngữ kể chuyện giàu cảm xúc, hãng sản xuất phim của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ tôn vinh lịch sử, văn hóa và tinh thần dân tộc một cách sống động, hấp dẫn và có sức lan tỏa toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư toàn diện cho chuỗi giá trị điện ảnh của V-Film từ phát triển kịch bản, sản xuất, hậu kỳ đến phát hành. Đáng chú ý, đồng hành cùng V-Film là Hội đồng tư vấn uy tín gồm các nhà nghiên cứu lịch sử, chuyên gia văn hóa và cố vấn học thuật hàng đầu Việt Nam. Theo thông tin từ Vingroup, sự tham gia của các chuyên gia không chỉ bảo đảm tính chính xác của các mốc lịch sử và chiều sâu văn hóa, mà còn khẳng định tâm huyết của V-Film trong sứ mệnh tôn vinh và quảng bá lịch sử, văn hóa dân tộc.

Cùng với các chuyên gia lịch sử - văn hóa là đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp từng làm việc trong môi trường điện ảnh quốc tế cùng thế hệ đạo diễn trẻ Việt Nam giàu năng lượng sáng tạo. Bên cạnh đó, V-Film sẽ hợp tác sâu rộng với các đối tác quốc tế để nâng cao chất lượng tác phẩm, từng bước đưa các câu chuyện lịch sử - văn hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy điện ảnh thế giới.

Về cách thức triển khai, các dự án tại hãng V-Film sẽ được phát triển mở rộng thành nhiều mùa phim và hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, trọng tâm là các phim truyện lịch sử - văn hóa quy mô lớn. Đáng chú ý, kịch bản sẽ là sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử, chính kịch và tâm lý nhân vật, đan xen cùng những sáng tạo điện ảnh nhằm tạo nên series sống động, vừa giàu bản sắc, vừa có khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Về định hướng của hãng, ông Trần Đức Việt, Tổng Giám đốc V-Film, cho biết: “Thế giới mới biết đến cảnh đẹp và ẩm thực Việt Nam nhưng chưa thực sự hiểu rõ về vẻ đẹp tâm hồn và chiều sâu lịch sử - văn hóa của chúng ta. V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, chạm tới khán giả toàn cầu bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc mình”.

Hãng sản xuất phim của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi động với phim gì?

V-Film sẽ làm series phim về triều đại nhà Trần. Ảnh: VIC

Theo thông tin được Vingroup công bố, V-Film sẽ khởi đầu dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam, với series phim về triều đại nhà Trần, lấy cảm hứng từ thời kỳ Đông A rực rỡ với ba lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, xen lẫn những cuộc chuyển giao quyền lực đầy kịch tính và các lựa chọn làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

Series phim này hiện đã hoàn tất khâu kịch bản mùa 1 với 10 tập. Dự án đang ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên và dự kiến khởi quay vào tháng 7/2026. Dự án sẽ công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12 năm nay.

V-Film thuộc trụ cột Văn hóa của Tập đoàn Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình. V-Film với mục tiêu góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế; đồng thời hình thành hệ sinh thái điện ảnh kết nối các nguồn lực sáng tạo trong và ngoài nước.

Trước đó, vào ngày 30/10/2025, CTCP phát triển điện ảnh V-Film công bố nội dung đăng ký thành lập mới. Doanh nghiệp này có trụ sở tại tòa nhà Symphony, khu đô thị Vinhomes Riverisde, Hà Nội, vốn điều lệ 10 tỉ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Tập đoàn Vingroup góp 1 tỷ đồng (tương đương 10% vốn điều lệ); tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 4,5 tỷ đồng (tương đương 45% vốn). Ngoài ra, bà Phạm Nhật Minh Anh góp 1 tỷ đồng (tương đương với 10% vốn). Ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 500 triệu đồng, tương đương với 5% vốn. Bà Phạm Thu Hương (vợ ông Vượng) góp 2,5 tỷ đồng, tương ứng với 25% vốn.