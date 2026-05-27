ACB chốt "bơm" thêm 2.000 tỷ đồng tăng vốn cho ACBS

Ngân hàng TMCP Á Châu vừa thông qua nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS).

Theo đó, ACB dự kiến rót thêm 2.000 tỷ đồng để tăng vốn cho ACBS từ 11.000 tỷ đồng lên mức 13.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số vốn trên sẽ do 4 thành viên HĐTV ACBS làm đại diện. Trong đó, Chủ tịch Đỗ Minh Toàn được ủy quyền đại diện 40% số vốn góp, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thái Hân và 2 thành viên là Trịnh Quốc Bảo, Huỳnh Duy Sang mỗi người được ủy quyền đại diện 20% số vốn góp.

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, ACBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.340 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tự doanh đóng góp gần một nửa doanh thu hoạt động với 617 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. Tiếp đến là hoạt động cho vay ghi nhận 442 tỷ đồng cũng tăng gấp đôi. Hoạt động môi giới tăng gấp 1,5 lần lên mức gần 104 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động ghi nhận 980 tỷ đồng, tăng tới 85% so với kỳ trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần cùng kỳ.

Tính đến 31/3/2026, tổng tài sản của ACBS ghi nhận 40.126 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm. Gần một nửa tài sản nằm ở các khoản cho vay với 19.561 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm nhẹ còn gần 12.100 tỷ đồng. Danh mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng nhẹ lên gần 5.600 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối tài chính, nợ vay ngắn hạn chiếm 24.886 tỷ đồng cùng với 200 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Đối với ACB, lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 của ngân hàng đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 56% so với quý trước và tăng 17% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do quý trước phải tăng trích lập dự phòng cuối năm nên làm cho lợi nhuận thấp hơn và dẫn đến mức tăng gấp rưỡi. Còn so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng 17% là hợp lý. Tín dụng của ACB tăng khoảng 3,2% và huy động vốn tăng khoảng 1%. Nhìn chung, ngân hàng đã hoàn thành 24% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Về cơ cấu sở hữu tại ACB, theo công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên mới nhất, quỹ Smallcap World Fund, Inc hiện đang nắm hơn 76,2 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,494%. Số lượng cổ phần mà quỹ Boardwalk South Limited đang nắm giữ là hơn 43 triệu cổ phiếu ACB,lên hơn gần 118,2 triệu cổ phiếu tương ứng 0,839%.

Trong khi đó, quỹ VOF PE Holding 5 Limited đã thoái toàn bộ vốn tại ACB. Người có liên quan đến 3 nhóm quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ đông Âu Lạc mới nâng sở hữu lên gần 308,3 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 6% vốn điều lệ của ACB sau giao dịch của bà Nguyễn Thiên Hương Jenny.

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 4/5/2026, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua vào gần 8,4 triệu cổ phiếu ACB, qua đó nâng sở hữu từ hơn 109,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,14%) lên gần 118,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,3%).

Được biết, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là ái nữ của của bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Âu Lạc.

Các cá nhân và tổ chức liên quan khác bao gồm ông Nguyễn Đức Hinh, chồng bà Ngô Thu Thúy, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, con trai vợ chồng Chủ tịch Âu Lạc cùng một số doanh nghiệp như Công ty CP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương và Công ty CP ICON cũng đang nắm giữ tổng cộng hơn 190,1 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3,7% vốn.