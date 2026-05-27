Đổi vàng lấy nhà: CEO Vinhomes hé lộ về người "nắm đằng chuôi", cam kết giá vàng tăng nóng cũng không thể sập

Việc Công ty Cổ phần Vinhomes (mã: VHM) chính thức tung ra chương trình "chuyển đổi vàng lấy nhà" đã lập tức tạo nên một làn sóng quan tâm đặc biệt trên thị trường. Ý tưởng khơi thông nguồn lực vàng tích trữ trong dân thành dòng vốn lưu thông được giới chuyên môn đánh giá là một bước đi đột phá.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là những lo ngại về bài toán quản trị rủi ro, đặc biệt là kịch bản giá vàng tăng mất kiểm soát đến thời điểm đáo hạn khiến doanh nghiệp khó xoay sở hoàn trả.

Giải đáp bài toán này, bà Nguyễn Thu Hằng,Tổng giám đốc Vinhomes khẳng định doanh nghiệp không mạo hiểm với tài sản của khách hàng hay vận mệnh của chính mình. Chương trình chỉ được triển khai sau khi đã nghiên cứu kỹ tính khả thi, tuân thủ pháp lý và có đầy đủ phương án quản trị rủi ro.

Cụ thể, để ứng phó với kịch bản giá cả biến động trong tương lai, Vinhomes đã mua bảo hiểm giá vàng để chia sẻ rủi ro. Các đơn vị nhận bảo hiểm đều là những tổ chức lớn, có năng lực phân tích và kiểm soát rủi ro chuyên nghiệp. Nhờ đó, vị CEO nhấn mạnh: "Dù giá vàng có tăng nóng tới đâu, khi đáo hạn, Vinhomes cũng không thể sập và khách hàng tất nhiên sẽ vẫn được hoàn trả toàn vẹn giá trị vàng đã chuyển đổi kèm 2% lợi tức mỗi năm đúng như cam kết".

Bên cạnh đó, lãnh đạo Vinhomes cũng cho rằng khả năng xuất hiện chu kỳ vàng tăng phi mã kéo dài gấp nhiều lần trong những năm tới là không nhiều. Các tổ chức phân tích uy tín quốc tế đều nhận định giá vàng hiện đã ở vùng rất cao sau khi hội tụ đủ các yếu tố bất ổn toàn cầu, trong khi ở trong nước, Chính phủ cũng đang có nhiều giải pháp điều tiết, bình ổn hiệu quả.

Không chỉ dự phòng rủi ro về giá, Vinhomes còn chặn đứng nguy cơ "vỡ trận" nguồn cung vật chất khi khách hàng đồng loạt đòi hoàn trả vàng lúc đáo hạn. Doanh nghiệp hiện đang làm việc với các công ty vàng bạc đá quý để ký cam kết dài hạn về nguồn cung. Trên nguyên tắc các đối tác cam kết bảo đảm nguồn cung tới đâu, Vinhomes mới triển khai chương trình tới đó, tuyệt đối không mở rộng vượt quá khả năng kiểm soát.

Với cơ chế dùng bên thứ ba để "bảo hiểm kép", khách hàng tham gia chương trình thực chất đang được bảo vệ 4 lớp, bao gồm: pháp lý minh bạch chuẩn chỉ; bảo hiểm giá trị tài chính; bảo hiểm nguồn cung vàng vật chất và gói bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai từ ngân hàng.

Theo bà Hằng, đây là động lực duy nhất để lôi "dòng vốn chết" ra khỏi két, đảm bảo cho người dân sự an toàn và cơ hội sinh lời chắc chắn. Khách hàng luôn ở vị thế "nắm đằng chuôi": Nếu bất động sản tăng trưởng tốt, họ sở hữu tài sản gia tăng giá trị mạnh; nếu không đạt kỳ vọng, họ giữ nguyên số vàng cộng thêm 2%/năm lợi tức. Rủi ro duy nhất là chi phí cơ hội cũng đã được hóa giải bằng cơ chế cho phép chuyển nhượng hợp đồng thoải mái.

Thực tế, ngay sau khi công bố, chương trình đã nhận được sự quan tâm bùng nổ. Trên tinh thần cầu thị và lắng nghe mong muốn tối ưu hóa kế hoạch cá nhân của khách hàng, Vinhomes đã nhanh chóng điều chỉnh linh hoạt chính sách. Thay vì chốt cứng thời hạn 5 năm, khách hàng hiện có thể tùy chọn mốc đáo hạn sau 3 năm hoặc 5 năm và đều được hưởng lãi suất 2%/năm. Tỷ lệ quy đổi cũng được hạ từ 80% xuống mức tối thiểu 50% đối với những căn nhà có giá trị lớn.

Sự linh hoạt này mang lại đặc quyền lớn cho người mua. Với tiến độ thi công thường chưa tới 3 năm đã bàn giao của Vinhomes, nếu khách hàng chọn mốc đáo hạn 5 năm, họ có cơ hội toàn quyền sử dụng căn nhà trong quỹ thời gian còn lại cho mục đích ở, cho thuê hoặc kinh doanh. Toàn bộ lợi ích phát sinh này thuộc về khách hàng. Sau 5 năm, nếu muốn nhận lại vàng, doanh nghiệp vẫn hoàn trả đúng cam kết ban đầu.

Một điểm nhấn quan trọng khác của chương trình là điều kiện "chốt cứng" chỉ áp dụng với lượng vàng khách hàng sở hữu trước ngày 25/4/2026. Lý giải về mốc thời gian này, CEO Vinhomes khẳng định đây là biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn đầu cơ, tuân thủ đúng chủ trương "chống vàng hóa" của Nhà nước. Mục tiêu của doanh nghiệp là kích thích lượng vàng tích trữ sẵn có đưa vào vòng quay thị trường tạo ra giá trị thực sự, hoàn toàn không khuyến khích người dân đổ xô đi mua vàng để tham gia chương trình.