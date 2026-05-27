Điện Máy Xanh dự kiến chia cổ tức tiền mặt ngay sau khi lên HOSE

Tại buổi chia sẻ cơ hội đầu tư ngày 27/5, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh đã công bố một thông tin khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. Dự kiến ngay sau khi hoàn tất niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào khoảng đầu tháng 8/2026, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% mệnh giá (tức 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu), tương đương tỷ suất cổ tức 5% so với giá chào bán 80.000 đồng/cp.

Chia cổ tức tiền mặt 40% ngay sau khi niêm yết

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO của Điện Máy Xanh, nguồn tiền mặt dồi dào để chi trả đợt cổ tức này đến từ phần lợi nhuận chưa phân phối tích lũy qua nhiều năm hoạt động. Ông cho biết, việc chia cổ tức ngay lập tức nhằm thể hiện sự trân trọng và cam kết đồng hành thực tế với những cổ đông tin tưởng tham gia IPO.

Không chỉ vậy, Điện Máy Xanh cam kết chính sách cổ tức dài hạn cho các năm tiếp theo, với mức chi tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm.

Điện Máy Xanh bước vào đợt IPO với vị thế là công ty con đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của Tập đoàn Thế Giới Di Động (MWG), vận hành mạng lưới hơn 3.000 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đợt IPO, Điện Máy Xanh dự kiến chào bán khoảng 15% cổ phần, tương đương 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông, với quy mô huy động 600 triệu USD. Giá trị vốn hóa sau khi lên sàn thành công sẽ chạm mức 3,9 tỷ USD, tương đương khoảng hơn 100.000 tỷ đồng.

Thông tin doanh nghiệp công bố, với mức định giá trên, dự phóng P/E cho năm 2026 của doanh nghiệp chỉ dao động quanh mức từ 10 đến 12 lần. Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng với việc các doanh nghiệp bán lẻ trong khu vực Đông Nam Á thường có mức định giá P/E trung bình từ 25 đến 35 lần, dư địa tăng trưởng của cổ phiếu Điện Máy Xanh còn rất lớn.

Đáng chú ý, đích thân CEO Đoàn Văn Hiểu Em đã trực tiếp đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu ngay trong ngày mở bán đầu tiên 27/5.

Mảng dịch vụ tài chính siêu lợi nhuận

Quý I/2026 của Điện Máy Xanh khả quan với doanh thu thuần đạt mức 32.718 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.219 tỷ đồng, tăng trưởng 50%.

Trong đó, biên lợi nhuận gộp của mảng dịch vụ tài chính tại Điện Máy Xanh đã chạm mức 94,5% trong quý I/2026. Chỉ số này cũng liên tục duy trì ở mức cao trong các năm trước đó với 91,9% vào năm 2024 và 88,9% vào năm 2025. Để so sánh, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này trong các mảng kinh doanh truyền thống như điện máy chỉ đạt 22,2% và mảng điện thoại di động là 12,3%.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp, mức biên lợi nhuận cao hoàn toàn không phải gánh chịu rủi ro nợ xấu hay rủi ro tín dụng. Doanh nghiệp chỉ vận hành như một đại lý trung gian, tận dụng lưu lượng khách hàng trực tiếp tại các điểm bán sẵn có để thu hộ, chi hộ hoặc giới thiệu các dịch vụ trả góp của các đối tác tài chính lớn nhằm hưởng hoa hồng trực tiếp.

Để hiện thực hóa mục tiêu nâng gấp đôi lợi nhuận sau thuế từ mức 6.100 tỷ đồng dự kiến trong năm 2025 lên hơn 13.000 tỷ đồng vào năm 2030, Điện Máy Xanh đã vạch ra lộ trình tăng trưởng dựa trên năm trụ cột chiến lược.

Trụ cột đầu tiên là chiến lược tăng trưởng bằng chất, tập trung tối ưu hóa doanh thu và biên lợi nhuận trên từng mét vuông tại các cửa hàng vật lý hiện hữu thay vì tiếp tục mở rộng nóng mạng lưới.

Thứ hai là đẩy mạnh sự hiện diện của mảng tài chính tiêu dùng và các giải pháp mua trước trả sau nhằm hướng tới đóng góp tới 55% tổng doanh thu hệ thống vào năm 2030.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng định hướng đẩy mạnh chuyển đổi đội ngũ kỹ thuật viên dồi dào hiện tại thành mảng độc lập Thợ Điện Máy Xanh nhằm cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt trực tiếp ra bên ngoài thị trường với mục tiêu doanh thu cán mốc 8.000 tỷ đồng.

Song song, việc đầu tư mạnh mẽ vào siêu ứng dụng tích hợp đa dịch vụ sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn trải nghiệm mua sắm của khách hàng trong mảng thương mại điện tử giá trị cao.

Cuối cùng, chuỗi liên doanh EraBlue tại Indonesia với quy mô kỳ vọng đạt 1.000 cửa hàng vào năm 2030 là một trong những động lực tăng trưởng lợi nhuận vượt trội từ thị trường quốc tế.



