Vietnam Airlines công bố đường bay thẳng TPHCM - Phuket, mở rộng hợp tác chiến lược tại Thái Lan

Vietnam Airlines công bố khai trương đường bay thẳng TPHCM - Phuket dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Từ ngày 2/7/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng TPHCM - Phuket bằng máy bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước lên 67 chuyến mỗi tuần.

Đường bay mới không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng giữa Việt Nam và Thái Lan mà còn mở rộng khả năng kết nối của hành khách thông qua trung tâm trung chuyển TPHCM tới mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines tại Đông Bắc Á, châu Úc và châu Âu.

Việc đưa Phuket, một trong những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng hàng đầu Đông Nam Á vào mạng bay quốc tế tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng hiện diện của Vietnam Airlines tại thị trường Thái Lan, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng tăng trưởng của khu vực ASEAN.

Trong lĩnh vực du lịch và xúc tiến điểm đến, Vietnam Airlines triển khai các thỏa thuận hợp tác với Cục Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan và Saigontourist Group nhằm thúc đẩy kết nối du lịch giữa hai nước thông qua việc mở rộng các chuyến bay thẳng, phát triển sản phẩm du lịch mới và tăng cường quảng bá điểm đến.

Vietnam Airlines hợp tác với các đối tác Thái Lan nhằm thúc đẩy kết nối du lịch giữa hai nước và tăng cường trải nghiệm hành khách tại các cảng hàng không trọng điểm của Thái Lan

Các bên sẽ phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông mang thương hiệu chung, tổ chức các chương trình khảo sát dành cho doanh nghiệp lữ hành và báo chí, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin thị trường nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch hai chiều. Những hợp tác này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng lượng khách giữa Việt Nam và Thái Lan, mở rộng quy mô thị trường và thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hóa trong khu vực.

Trong lĩnh vực hạ tầng và khai thác hàng không, Vietnam Airlines và Tổng công ty Cảng hàng không Thái Lan đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và tăng cường trải nghiệm hành khách tại các cảng hàng không trọng điểm của Thái Lan. Hai bên sẽ tăng cường khả năng kết nối cho hành khách nối chuyến tại Bangkok, chia sẻ dữ liệu thời gian thực về tình trạng chuyến bay và triển khai các chương trình quảng bá chung nhằm thúc đẩy nhu cầu đi lại giữa hai nước.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh: "Việc khai trương đường bay TPHCM - Phuket cùng các thỏa thuận hợp tác với các đối tác Thái Lan tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của Vietnam Airlines trong việc mở rộng hệ sinh thái tại thị trường Thái Lan. Không chỉ tăng cường kết nối hàng không, các hợp tác được triển khai còn góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho Vietnam Airlines tại khu vực Đông Nam Á."

Thái Lan hiện là một trong những thị trường trọng điểm của Vietnam Airlines tại khu vực Đông Nam Á. Tính từ năm 1991 đến tháng 4/2026, Hãng đã thực hiện gần 100 nghìn chuyến bay trên các đường bay kết nối Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng với Bangkok. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của thị trường Thái Lan trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế và tăng cường kết nối khu vực của Vietnam Airlines.