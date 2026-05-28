Xuân Cầu Holdings không mua gần 14 triệu cổ phiếu Viwaseen đã đăng ký, nguyên nhân là gì?

Theo công bố mới nhất, CTCP Xuân Cầu Holdings đã báo cáo không mua cổ phiếu nào trong tổng số gần 14 triệu cổ phiếu VIW của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen) ﻿ đã đăng ký mua.

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là vì diễn biến thị trường chưa phù hợp. Thời gian từ 23/04/2026 đến 22/05/2026.

Về mối quan hệ, ông Tô Dũng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Xuân Cầu Holdings và Viwaseen.

Như vậy, cả Xuân Cầu Holdings và ông Tô Dũng đều đang không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VIW nào.

Trước đó, tháng 12/2025, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã: VCG) đã trở thành công ty mẹ của Viwaseen sau khi chi khoảng 1.231 tỷ đồng để mua lại 98,16% cổ phần từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Đến tháng 3/2026, VIWASEEN đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bầu ông Tô Dũng làm Chủ tịch HĐQT mới. ﻿

Ở diễn biến biến liên quan, Vinaconex vừa đăng ký bán thêm gần 35,4 triệu cổ phiếu VIW trong thời gian từ 28/5 đến 26/6/2026 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Mục đích được doanh nghiệp đưa ra là “cơ cấu lại khoản đầu tư”.

Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của Vinaconex tại Viwaseen sẽ giảm mạnh từ hơn 86% xuống còn 25% vốn điều lệ, tương ứng còn nắm khoảng 14,5 triệu cổ phần.

Ở chiều ngược lại, An Quý Hưng Holding đã đăng ký mua vào hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW trong cùng khoảng thời gian từ 28/5 đến 26/6 với mục đích đầu tư. Nếu giao dịch thành công, doanh nghiệp này sẽ sở hữu khoảng 23% vốn tại Viwaseen.

Trên thị trường, cổ phiếu VIW vẫn thuộc diện cảnh báo trên UPCoM do báo cáo tài chính nhiều năm liên tiếp bị đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ. Chốt phiên 28/5, thị giá VIW đạt 23.600 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026, Viwaseen ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 13 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức hơn 6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu bán hàng, cải thiện lợi nhuận gộp và giảm chi phí lãi vay.