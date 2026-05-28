Một cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng trăm tỷ trong phiên VN-Index giảm điểm
Tự doanh CTCK bán ròng 55 tỷ đồng trên HOSE.
Thị trường chứng khoán đầu phiên 28/5 giao dịch với thanh khoản thấp, giảm điểm về quanh 1.860 điểm. Sau đó, chỉ số chính phục hồi tăng điểm lên 1.880 điểm song áp lực bán đã gia tăng mạnh trong phiên ATC. Kết phiên VN-Index giảm 10,76 điểm (-0,57%) về mức 1.863,67 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài tiếp đà bán ròng 551 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại GEE với giá trị -117 tỷ đồng, tiếp theo là VIB (-69 tỷ), ACB (-54 tỷ), VIX (-39 tỷ) và TCB (-29 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như MBB (-20 tỷ), MSB (-15 tỷ), HPG (-6 tỷ), MSN và GMD cùng ở mức -3 tỷ đồng.
Chiều ngược lại, cổ phiếu VHM được mua ròng mạnh nhất với giá trị 44 tỷ đồng. Theo sau là VCB (36 tỷ), STB (33 tỷ), SHB (25 tỷ), HDB (22 tỷ), DCM (18 tỷ), VNM và E1VFVN30 cùng đạt 17 tỷ đồng, VCI (15 tỷ) và VPB (14 tỷ đồng).
