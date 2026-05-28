Phiên 28/5: Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 550 tỷ đồng, giao dịch trái chiều tại 2 cổ phiếu ngân hàng

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch như “tàu lượn” khi VN-Index liên tục đảo chiều quanh mốc tham chiếu. Tuy nhiên, áp lực suy yếu tại một số cổ phiếu trụ trong phiên chiều khiến chỉ số chính đóng cửa giảm gần 11 điểm, lùi về vùng 1.864 điểm. Thanh khoản tiếp tục trầm lắng với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 16.635 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐT nước ngoài tiếp đà bán ròng 551 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 586 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu ACB với giá trị khoảng 109 tỷ đồng. Xếp sau là VNM với khoảng 68 tỷ đồng, MWG gần 51 tỷ đồng, LPB khoảng 27 tỷ đồng và VCB hơn 23 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại HDB với giá trị khoảng 119 tỷ đồng. Theo sau là FPT khoảng 73 tỷ đồng, SHB gần 67 tỷ đồng, TCB khoảng 35 tỷ đồng và VHM khoảng 34 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 36 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại PVS với giá trị khoảng 22 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tiếp theo gồm IDC gần 9 tỷ đồng, MBS khoảng 4 tỷ đồng, MST gần 3 tỷ đồng và SHS khoảng 0,7 tỷ đồng.

Chiều bán ròng ghi nhận áp lực lớn nhất tại VFS với khoảng 1 tỷ đồng, tiếp đến là TVD khoảng 0,7 tỷ đồng, CAP và PLC cùng khoảng 0,5 tỷ đồng, còn TNG bị bán ròng khoảng 0,3 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng nhẹ 1 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ABB với giá trị khoảng 2 tỷ đồng, theo sau là HNG gần 1 tỷ đồng. Các mã QNS, AIG và BVB cũng được mua ròng nhẹ.

Ở chiều bán ròng, AGX bị bán mạnh nhất với giá trị khoảng 26 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng tiếp theo gồm MTH khoảng 16 tỷ đồng, ACV khoảng 3 tỷ đồng, SAS khoảng 0,6 tỷ đồng và MSR khoảng 0,3 tỷ đồng.

