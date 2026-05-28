Vietjet tất toán lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM, CTCP Hàng không Vietjet (mã: VJC, sàn HoSE) vừa công bố thông tin thanh toán gốc, lãi trái phiếu đối với mã VJCH2126001.

Theo đó, ngày 25/5 vừa qua, Vietjet đã thanh toán gần 1.036 tỷ đồng tiền gốc và lãi của trái phiếu mã VJCH2126001.

Được biết, trái phiếu VJCH2126001 được phát hành ngày 24/05/2021, kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 24/05/2026.

Trong diễn biến khác, Vietjet mới đây thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, Vietjet dự kiến phát hành 177,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:30, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Cổ phếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025 của công ty. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sau khi hoàn tất đợt chia cổ tức này, Vietjet sẽ tăng vốn điều lệ từ 5.916 tỷ đồng lên gần 7.691 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh trong quý I/2026, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất 21.021 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.142 tỷ đồng, tăng 36,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng mạnh 59,6%.

Riêng với công ty mẹ, doanh thu đạt 19.473 tỷ đồng, tăng 8,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.020 tỷ đồng, tăng 24,5%; và lợi nhuận sau thuế đạt 922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Vietjet đạt 143.534 tỷ đồng. Các chỉ số tài chính duy trì trong ngưỡng an toàn của ngành, với tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,1 lần và hệ số thanh khoản đạt 1,5 lần.

Trong 3 tháng đầu năm, Vietjet vận chuyển 7,2 triệu lượt khách, tăng 5,1% so với cùng kỳ; thực hiện 39.903 chuyến bay, tăng 3,3%; vận chuyển 23.344 tấn hàng hóa.



