VMSA thoái toàn bộ vốn tại MSB

Công ty TNHH MTV-Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam (VMSA) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Nhà nước hoặc cổ đông có vốn Nhà nước.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 19-22/5/2026, VMSA đã bán ra 984.246 cổ phiếu MSB bằng phương thức giao dịch khớp lệnh tại HoSE.

Sau giao dịch, VMSA không còn sở hữu cổ phiếu MSB nào, đồng nghĩa với việc thoái toàn bộ vốn tại ngân hàng này.

Trước đó, từ ngày 14/4/2026 đến ngày 13/5/2026, VMSC đã bán ra gần 1,5 triệu cổ phiếu trong tổng số gần 2,5 triệu cổ phiếu đăng ký bán do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Cũng liên quan đến cổ phiếu MSB, từ 3-29/4/2026, Công ty CP ROX Living (ROX Living) đã không bán ra cổ phiếu MSB nào trong tổng số gần 31,16 triệu cổ phiếu đã đăng ký với lý do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Như vậy, ROX Living vẫn đang nắm giữ 31,16 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,99% vốn MSB.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, MSB mang về thu nhập lãi thuần hơn 3.197,5 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác tăng gần 81%, từ 93,4 tỷ đồng lên mức hơn 169 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm từ gần 417 tỷ đồng xuống còn hơn 247,9 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 53,5%, xuống còn hơn 118,7 tỷ đồng.

Khấu trừ đi các khoản thuế phí, MSB báo lãi ròng đạt hơn 1.514,2 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của MSB đang ở mức hơn 412.910,9 tỷ đồng, tăng gần 5.237 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản cho vay khách hàng ghi nhận hơn 211.748,3 tỷ đồng, chiếm 51,3% tổng tài sản; chứng khoán đầu tư hơn 84.299,1 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 368.933 tỷ đồng, tăng hơn 3.705,1 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng hơn 193.895,8 tỷ đồng, chiếm 52,6% tổng nợ.



