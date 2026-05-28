Giá bạc rung lắc mạnh, quỹ SLV đang làm gì?

Mai Chi | 28-05-2026 - 10:58 AM | Thị trường chứng khoán

Hiện giá bạc vẫn đang giảm sâu về quanh 72 USD/oz.

Theo cập nhật mới nhất, quỹ bạc lớn nhất thế giới do BlackRock quản lý thông qua quỹ iShares Silver Trust (SLV) đã đảo chiều mua ròng nhẹ 0,02 tấn bạc trong phiên 27/5, tổng lượng bạc nắm giữ khoảng 15.180 tấn.

Giá bạc lao dốc mạnh những phiên gần đây, lùi về quanh 72 USD/oz. Diễn biến này diễn ra đồng pha với giá dầu thô khi kỳ vọng về khả năng nối lại hoạt động tại eo biển Hormuz ngày càng rõ ràng hơn. Đồng thời, việc thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục tích cực cũng khiến nhu cầu trú ẩn vào nhóm kim loại quý phần nào hạ nhiệt.

Ông Christopher Lewis nhận định những nhịp điều chỉnh sâu của bạc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng đây cũng là cơ hội để lực cầu quay trở lại mạnh hơn ở các vùng giá thấp. Theo chuyên gia này, bạc vẫn đang duy trì trạng thái biến động mạnh khi tâm lý nhà đầu tư liên tục thay đổi theo các thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán tại Trung Đông.

Dù Mỹ phát đi tín hiệu tích cực về khả năng sớm đạt được thỏa thuận, thị trường vẫn giữ sự thận trọng nhất định bởi nhiều kỳ vọng trước đây từng không trở thành hiện thực. Điều này khiến giá bạc nhiều lần quay đầu giảm mạnh sau các nhịp hồi phục ngắn hạn.

Ở góc nhìn dài hạn, giới phân tích vẫn đánh giá bạc còn dư địa tăng giá đáng kể. Hiện kim loại quý này tiếp tục dao động trong vùng 70–90 USD/ounce, trong khi lực mua thường có xu hướng gia tăng mỗi khi giá điều chỉnh về vùng thấp.

Theo Bank of America, bạc vẫn đang nhận được lực hỗ trợ quan trọng từ nhu cầu công nghiệp, trong khi vàng chịu nhiều áp lực hơn trong môi trường lãi suất cao. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý rằng thị trường vàng và bạc có thể tiếp tục biến động mạnh do thanh khoản vẫn ở mức hạn chế.

Đầu năm nay, giá bạc từng tăng vọt lên vùng 120 USD/ounce khi giới đầu tư và các doanh nghiệp công nghiệp cạnh tranh để giành nguồn cung bạc vật chất ngày càng khan hiếm.

Hiện tỷ lệ vàng/bạc đang giao dịch quanh mức 59,43 điểm, tương ứng vùng trung tính trong mô hình tích lũy kéo dài nhiều tháng qua. Theo các chuyên gia, xu hướng giá vàng trong thời gian tới sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt quyết định diễn biến của thị trường bạc.

Soi định giá cổ phiếu ngân hàng khi "rục rịch" nổi sóng

Nhà đầu tư Thái Lan rút vốn khỏi 2 quỹ ETF quy mô hàng đầu Việt Nam

HOSE ấn định ngày hủy niêm yết hơn 90 triệu cổ phiếu một DN xây lắp điện

10:32 , 28/05/2026
Giá vàng xuống đáy 2 tháng, tổ chức nắm hơn 1.000 tấn vàng "án binh bất động"

10:12 , 28/05/2026
Tham vọng của Điện Máy Xanh: Quy chuẩn hóa ngành "thợ sửa" và mục tiêu doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng

09:38 , 28/05/2026
Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt 225 triệu đồng

08:49 , 28/05/2026

