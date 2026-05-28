HOSE ấn định ngày hủy niêm yết hơn 90 triệu cổ phiếu một DN xây lắp điện

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định hủy niêm yết cổ phiếu VNE của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam.

Theo quyết định, HOSE sẽ hủy niêm yết hơn 90,4 triệu cổ phiếu VNE. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 29/6/2026, trong khi ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VNE trên HOSE là 26/6/2026.

Nguyên nhân hủy niêm yết là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm của công ty trong 3 năm liên tiếp, căn cứ các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, 2024 và 2025. Trường hợp này thuộc diện chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Đáng chú ý, dù đã bị HOSE ấn định ngày hủy niêm yết bắt buộc, cổ phiếu VNE lại bất ngờ nổi sóng trên thị trường.

Tính đến phiên sáng 28/5, mã này tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp, đưa thị giá lên 3.110 đồng/cp. Thanh khoản cũng tăng vọt với khối lượng khớp lệnh lên tới hàng triệu đơn vị, cao hơn đáng kể so với nhiều phiên trước đó. Dù vậy so với đầu năm 2026, giá cổ phiếu này hiện vẫn mất trên 40% giá trị.﻿

Thị giá VNE diễn biến khả quan sau khi doanh nghiệp có văn bản giải trình liên quan tới việc cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc bởi HOSE.

Theo văn bản của VNECO, quyết định hủy niêm yết tại sàn HOSE hoàn toàn là một thủ tục kỹ thuật bắt buộc. Do VNECO vẫn đáp ứng đầy đủ tư cách là Công ty đại chúng nên cổ phiếu VNE sẽ tự động được hệ thống kết chuyển đăng ký giao dịch sang sàn UPCoM. Quyền sở hữu tài sản, quyền định đoạt giá trị cổ phiếu và quyền lợi cốt lõi của toàn thể cổ đông đối với dòng vốn đầu tư tại VNECO vẫn được pháp luật bảo hộ và thanh khoản bình thường trên sàn UPCoM khi hoàn tất các thủ tục giao dịch tại đây.

Bên cạnh đó, VNECO cho biết đã chính thức cắt được mạch lỗ, hoàn toàn không rơi vào trạng thái dừng hoạt động hay đổ vỡ hệ thống. Ban Điều hành đang quyết liệt xử lý các vấn đề tồn đọng này để đưa số liệu về trạng thái chuẩn mực cao nhất.

Ban Điều hành DN đã và đang thực hiện lộ trình hành động khẩn cấp gồm xử lý các tồn tại theo ý kiến Ngoại trừ của kiểm toán độc lập và sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ, đề xuất thực hiện việc kiểm toán chuyên đề ngay khi có thể để làm sạch các ý kiến ngoại trừ này.

Sau khi có Quyết định của HOSE về ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HOSE, Ban điều hành sẽ chủ động thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để gửi HNX, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhằm đưa cổ phiếu VNE lên giao dịch tại sàn UPCoM để các cổ đông có thể giao dịch ổn định trở lại.

Liên quan tới phương án tăng vốn, do bối cảnh thay đổi sàn giao dịch, VNECO đang tiến hành đàm phán lại kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ với các nhà đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi của phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua và điều chỉnh phương án phù hợp trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét.

VNECO đặt mục tiêu duy trì làm ăn có lãi trong năm 2026, giữ vững BCTC sạch ý kiến ngoại trừ để ngay khi đáp ứng đủ điều kiện 12 tháng giao dịch trên UPCoM thì doanh nghiệp sẽ lập tức nộp hồ sơ xin niêm yết trở lại sàn HOSE.

VNECO cũng thông tin liên quan tới siêu dự án 22.300 tỷ đồng Đường dây 500kV mạch 3. Doanh nghiệp cho biết không tham gia, không trúng thầu và không thực hiện bất kỳ hạng mục công việc nào thuộc dự án nêu trên.