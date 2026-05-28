HSC được cấp hạn mức tín dụng 6.000 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Cụ thể, tổng hạn tín dụng là 6.000 tỷ đồng và cũng là số tiền gốc tín dụng tối đa mà HSC được cấp. Lãi suất vay theo quy định của ACB và tùy điều kiện của thị trường tại thời điểm giải ngân.

Thời hạn hiệu lực của hạn mức tối đa 18 tháng, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có), theo thông báo của ACB. Thời hạn của mỗi khế ước nhận nợ không quá 6 tháng; đối với mục đích bổ sung vốn tài trợ hoạt động cho vay ký quỹ, thời hạn khế ước nhận nợ không quá 3 tháng.

Thời hạn từng khoản bảo lãnh tối đa 13 tháng (trong đó thời hạn khoản vay được bảo lãnh đối đa 12 tháng).

Ảnh minh họa

Tài sản đảm bảo của hạn mức tín dụng nêu trên gồm hợp đồng tiền gửi/giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi/trái phiếu) do ACB phát hành; hợp đồng tiền gửi/giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi/trái phiếu) do các tổ chức tín dụng khác phát hành mà ACB có hạn mức nhận hợp đồng tiền gửi, trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi làm tài sản đảm bảo; trái phiếu Chính phủ.

Mục đích vay vốn của HSC nhằm đầu tư/ mua trái phiếu Chính phủ (bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương phát hành) và trái phiếu tổ chức tín dụng phát hành (theo chính sách sản phẩm của ACB từng thời kỳ) được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra còn nhằm mục đích hoàn vốn cho các giao dịch mua/đầu tư trái phiếu Chính phủ tối đa 10 ngày làm việc tính từ ngày thanh toán; bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (theo chính sách sản phẩm của ACB từng thời kỳ); bổ sung vốn lưu động; tài trợ các hoạt động kinh doanh hợp pháp của công ty phù hợp với quy định sản phẩm bảo lãnh ACB từng thời kỳ (đối với hình thức bảo lãnh vay vốn).

Trước đó, HSC cũng đã thông qua hạn mức tín dụng đa 10.000 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lãi suất vay dự kiến tùy từng thời điểm, thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

Hạn mức vay nêu trên được đảm bảo bằng một phần hoặc 100% bao gồm tiền gửi, giấy tờ có giá do BIDV hoặc tổ chức tín dụng khác phát hành thuộc sở hữu của HSC.

HSC vay hạn mức nêu trên nhằm đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá, trái phiếu Chính phủ (bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương phát hành), trái phiếu tổ chức tín dụng phát hành được niêm yết và giao dịch trên HNX theo quy định của pháp luật.



