Thaiholdings phát thông báo quan trọng giữa lúc cổ phiếu “làm mưa làm gió” trên sàn chứng khoán

CTCP Thaiholdings (mã: THD) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2026.

Cụ thể, 16/6 sẽ là ngày chốt danh sách tham dự, tỷ lệ thực hiện 1 cổ phiếu nhận được 1 quyền biểu quyết. Thời gian tham dự sẽ được thông báo sau, địa điểm dự kiến tại Hà Nội.

Nội dung cuộc họp lần này để thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Động thái triệu tập đại hội bất thường diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu THD đang trở thành tâm điểm chú ý trên sàn chứng khoán với chuỗi tăng giá "thần tốc" trong thời gian gần đây. ﻿

Đóng cửa phiên 27/5, cổ phiếu THD tiếp tục gây chú ý khi tăng kịch trần phiên thứ 3 liên tiếp, đưa thị giá lên mức 101.000 đồng/cp. Tính trong 12 phiên giao dịch gần nhất, THD có tới 10 phiên tăng trần, qua đó đưa thị giá tăng gấp khoảng 3 lần chỉ sau 3 tuần giao dịch.

Đà tăng dựng đứng này giúp vốn hóa thị trường của Thaiholdings leo lên sát mốc 39.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong khoảng 4 năm trở lại đây.

Được biết, Thaiholdings được thành lập năm 2011 với tiền thân là CTCP Đầu tư Phát triển Kinh Thành. Đến năm 2016, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Thaiholdings và hoạt động dưới thương hiệu hiện nay.

THD cũng là cổ phiếu từng gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Đức Thụy. Ông từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Thaiholdings trong giai đoạn 2011–2020 trước khi rút khỏi vị trí điều hành. Đến năm 2022, ông Nguyễn Đức Thụy đã thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD đang nắm giữ.

Về tình hình kinh doanh, doanh nghiệp vẫn đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 khá thận trọng với mục tiêu doanh thu thuần đạt 967 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng, đều thấp hơn mức thực hiện của năm 2025.

Trong quý 1/2026, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần đạt 238,5 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 14,5%. Như vậy, sau quý đầu năm, Thaiholdings đã hoàn thành gần 25% kế hoạch doanh thu và khoảng 33% mục tiêu lợi nhuận cả năm.