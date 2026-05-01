An Thái | 28-05-2026 - 00:07 AM | Thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán liên quan Chủ tịch Trần Hùng Huy lại sắp tăng vốn thêm 2.000 tỷ

ACBS là công ty con do ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy sở hữu 100% vốn.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu về việc tăng vốn điều lệ của ACBS.

Cụ thể, HĐQT ACB đã thông qua việc tăng vốn điều lệ của ACBS thêm 2.000 tỷ, từ 11.000 tỷ đồng lên 13.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

ACBS là công ty con do ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy sở hữu 100% vốn. Trước đó trong năm 2025, công ty chứng khoán này đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 11.000 tỷ.

Hoàn tất kế hoạch tăng vốn, số vốn trên sẽ do 4 thành viên HĐTV ACBS làm đại diện. Trong đó, Chủ tịch Đỗ Minh Toàn được ủy quyền đại diện 40% số vốn góp, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thái Hân và 2 thành viên là ông Trịnh Quốc Bảo và ông Huỳnh Duy Sang mỗi người được ủy quyền đại diện 20% số vốn góp.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2026, công ty chứng khoán này lên kế hoạch doanh thu đạt 6.660 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.800 tỷ đồng, lãi sau thuế 1,440 tỷ đồng, lần lượt tăng 46%, 48% và 46% so với các con số thực hiện năm 2025 (BCTC riêng).

Công ty cũng đặt mục tiêu nâng 10% quy mô vốn chủ sở hữu lên 15.662 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất ROE được kỳ vọng cải thiện từ 8,4% lên 9,6%.

Trong quý 1/2026, ACBS ghi nhận doanh thu hoạt động 1.340 tỷ đồng, tăng gấp 1,8 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 303 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần cùng kỳ.

An Thái

Ông Đoàn Văn Hiểu Em: Điện Máy Xanh sẽ vượt kế hoạch, định giá đang quá rẻ

Nhà đầu tư Thái Lan rút vốn khỏi 2 quỹ ETF quy mô hàng đầu Việt Nam

Cuộc so găng giành miếng bánh 70 tỷ USD: Chủ chuỗi WinMart gặp đối thủ cứng ngay trên "sân nhà"

00:06 , 28/05/2026
