Tham vọng của Điện Máy Xanh: Quy chuẩn hóa ngành "thợ sửa" và mục tiêu doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng

Tại buổi IPO Road Show diễn ra chiều ngày 27/5, ông Đồng Quang Trung, Trưởng Phòng Quan hệ Nhà Đầu tư của Điện Máy Xanh, đã trình bày 5 trụ cột tăng trưởng trong 2026 - 2030. Trong đó chiến lược phát triển mảng Thợ Điện Máy Xanh, được xác định là "Trụ cột số 3" và là một trong những hướng tăng trưởng trọng tâm của doanh nghiệp sau khi lên sàn. Mảng dịch vụ này đặt mục tiêu đạt doanh thu trên 8.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Chưa có thương hiệu dẫn đầu

Theo chia sẻ của đại diện ĐMX. thực trạng ngành sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử và điện lạnh tại Việt Nam hiện nay phần lớn vẫn do các cửa hàng nhỏ lẻ hoặc thợ tự phát đảm nhận. Khách hàng khi gặp sự cố thường phải đối mặt với hàng loạt rủi ro do giá cả không rõ ràng, tình trạng báo thêm lỗi để thu thêm tiền, tay nghề thợ không đồng đều và không có pháp nhân đứng ra chịu trách nhiệm bảo hành sau sửa chữa.

"Thị trường Việt Nam hiện chưa có thương hiệu nào định hình rõ ràng và cung cấp dịch vụ hậu mãi quy chuẩn theo quy mô toàn quốc", ông Trung nhận định.

Để tham gia vào phân khúc này, Điện Máy Xanh cho rằng mình đang sở hữu năm nền tảng có tính cạnh tranh khó tái tạo. Thứ nhất là đội ngũ với 8.000 nhân sự được đào tạo bài bản. Thứ hai là hạ tầng kho vận gồm 300 nhà kho và 700 xe tải, đảm bảo cung ứng linh kiện thay thế chính hãng nhanh chóng. Thứ ba là mạng lưới 3.000 cửa hàng offline phủ khắp 63 tỉnh thành làm điểm kết nối trực tiếp với khách hàng. Thứ tư là cơ sở dữ liệu 18 triệu khách hàng có lịch sử mua sắm định danh, cho phép hệ thống tự động tính toán thời điểm thiết bị như máy lạnh, máy giặt cần bảo dưỡng để chủ động gửi thông báo và ưu đãi đến ứng dụng của khách hàng, từ đó tối ưu tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng mà không tốn nhiều chi phí tiếp thị. Và cuối cùng là hệ thống công nghệ tự xây dựng, cho phép điều phối thợ theo thời gian thực và linh hoạt điều chỉnh theo từng giai đoạn phát triển.

Từ trung tâm chi phí đến đơn vị kinh doanh độc lập

Trước đây, đội ngũ thợ của Điện Máy Xanh chủ yếu vận hành theo mô hình nội bộ, tức phục vụ khâu giao lắp và bảo hành cho khách hàng mua sản phẩm tại chuỗi. Toàn bộ chi phí do hệ thống bán lẻ gánh chịu và chưa phát sinh doanh thu độc lập.

Bước chuyển dịch hiện tại là mở rộng dịch vụ ra thị trường bên ngoài, hướng tới ba nhóm khách hàng mới là khách hàng cá nhân nhỏ lẻ, các nhà sản xuất điện tử có nhu cầu thuê ngoài dịch vụ bảo hành ủy quyền và các doanh nghiệp bất động sản cần giao lắp thiết bị cho dự án quy mô lớn.

Điểm được phía doanh nghiệp nhấn mạnh là tính chất lặp lại của nguồn thu từ mảng này. Khác với việc bán một chiếc máy lạnh, vốn chỉ diễn ra một lần sau nhiều năm, dịch vụ vệ sinh và bảo dưỡng định kỳ có chu kỳ sử dụng từ một đến hai lần mỗi năm, tạo ra dòng tiền đều đặn và bền vững.

Theo số liệu được công bố, năm 2025 tổng doanh thu toàn mảng thợ đạt 2.576 tỷ đồng, trong đó phục vụ nội bộ khách hàng DMX chiếm 2.258 tỷ đồng và khách hàng bên ngoài đóng góp 318 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế toàn mảng đạt 201 tỷ đồng, gồm 158 tỷ từ DMX và 43 tỷ từ ngoài DMX.

Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là đưa tổng doanh thu lên 8.287 tỷ đồng, trong đó phần đóng góp từ khách hàng ngoài DMX dự kiến tăng lên 3.837 tỷ đồng.

Về lợi nhuận sau thuế, con số mục tiêu năm 2030 là 675 tỷ đồng, với phần đóng góp từ khách hàng ngoài DMX dự kiến đạt 389 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2026, Thợ Điện Máy Xanh đạt doanh thu 1.252 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu tù khách hàng ngoài ĐMX là 153 tỷ đồng tăng 45% so với cùng kỳ, chiếm 12% doanh thu Thợ Điện Máy Xanh.



