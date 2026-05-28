Ngọc Ly | 28-05-2026 - 10:12 AM | Thị trường chứng khoán

Giá vàng xuống đáy 2 tháng, tổ chức nắm hơn 1.000 tấn vàng "án binh bất động"

Giá vàng thế giới đã chứng kiến 3 phiên sụt giá liên tiếp, về vùng thấp nhất 2 tháng qua.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng thế giới vừa giảm 1,1% trong phiên thứ Tư 27/5, đóng cửa ở mức 4.456 USD/oz. Cùng ngày, quỹ vàng “khổng lồ” SPDR Gold Trust tiếp tục đứng ngoài thị trường, không ghi nhận giao dịch mua hoặc bán ròng, giữ nguyên lượng nắm giữ ở mức 1.035 tấn vàng.

Sang phiên sáng 28/5, giá vàng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, giảm thêm 1,2% xuống sát mốc 4.400 USD/oz. Đây là phiên giảm trên 1% thứ ba liên tiếp của kim loại quý, kéo giá vàng về vùng thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Giá vàng liên tục chịu áp lực trong những phiên gần đây chủ yếu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Chỉ số DXY phục hồi khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu đi lên làm giảm sức hút của tài sản không sinh lãi như vàng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lo ngại lạm phát có thể dai dẳng hơn, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng vẫn biến động mạnh, khiến nhà đầu tư thận trọng với khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Đây là yếu tố tạo sức ép đáng kể lên giá vàng trong ngắn hạn.

Ngoài ra, sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, áp lực chốt lời cũng xuất hiện khi giá vàng không còn giữ được các vùng hỗ trợ quan trọng. Việc SPDR Gold Trust đứng ngoài thị trường, không mua ròng trở lại trong nhịp giảm, phần nào cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang thận trọng với kim loại quý ở thời điểm hiện tại.

