FPT Retail sắp phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail, MCK: FRT, sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Theo phương án được thông qua, FPT Retail dự kiến sẽ phát hành hơn 8,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 85 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của FPT Retail.

Thời gian dự kiến phát hành trước khi kết thúc quý III/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, FPT Retail mang về doanh thu thuần gần 15.117 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 374,6 tỷ đồng, tăng 76%.

Theo giải trình của FPT Retail, động lực tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ đến từ đóng góp tích cực của cả hai chuỗi kinh doanh. Trong đó, chuỗi FPT Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chính thông qua việc mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe có chọn lọc (100 nhà thuốc và 5 trung tâm tiêm chủng trong quý I/2026), tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành trên từng điểm phục vụ khách hàng.

Đối với chuỗi FPT Shop, hoạt động kinh doanh đã có sự cải thiện và từng bước ổn định hơn sau quá trình tái cấu trúc, với khả năng sinh lời được cải thiện như đã nêu trên, qua đó đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả kinh doanh hợp nhất.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của FPT Retail tăng 9,8% so với đầu năm, lên mức hơn 26.027 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 14.447 tỷ đồng, chiếm 55,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 20.513 tỷ đồng, tăng 10,4% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 12.381 tỷ đồng, chiếm 60,4% tổng nợ.



