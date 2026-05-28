Phát Đạt đã cọc 900 tỷ đồng sau cú bắt tay với Lotte làm dự án 11 tòa tháp cao 50 tầng tại Thủ Thiêm

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: HOSE) , doanh nghiệp đã chính thức thực hiện chuyển khoản tiền đặt cọc trị giá 900 tỷ đồng theo các nội dung đã thống nhất tại Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) giữa PDR và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City.

Trước đó, trong ngày 25/6/2026, Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Lotte Properties HCMC Co., Ltd. (Lotte) đã chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) nhằm thúc đẩy định hướng hợp tác chiến lược liên quan đến dự án Thu Thiem Eco Smart City tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City được định vị là một trong những khu phức hợp đô thị biểu tượng tại Thủ Thiêm, với quy mô lớn, tích hợp trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp và các tiện ích đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy quá trình hình thành trung tâm tài chính – thương mại quốc tế mới của TP.HCM.

Được biết, dự án này có lịch sử triển khai kéo dài hơn một thập kỷ với nhiều thay đổi về cơ cấu nhà đầu tư và thủ tục pháp lý. Từ năm 2013, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) cùng các đối tác Nhật Bản là Mitsubishi và Toshiba đề xuất đầu tư vào khu đất ký hiệu 2a tại Thủ Thiêm. Đến năm 2017, dự án được ký kết và triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD trên diện tích hơn 7 ha.

Giai đoạn 2018-2021, dự án tạm dừng do quá trình rà soát pháp lý tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Từ năm 2022, cùng với việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho các dự án trọng điểm, tiến độ triển khai Thu Thiem Eco Smart City từng bước được khơi thông.

Theo quy hoạch, dự án dự kiến gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp và căn hộ khách sạn (condotel), với 11 tòa tháp cao tới 50 tầng.

Việc ký kết MoU được xem là bước tiến mới trong quá trình triển khai dự án, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Phát Đạt và Lotte trong các dự án bất động sản quy mô lớn thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2026,﻿ doanh thu thuần của PDR đi lùi 76% so với cùng kỳ, còn hơn 104 tỷ đồng, chủ yếu đến từ mảng cung cấp dịch vụ.

Điểm sáng nhất trong kỳ đến từ hoạt động tài chính với doanh thu hơn 907 tỷ đồng, gấp hơn 477 lần cùng kỳ, nhờ thanh lý khoản đầu tư. Nhờ nguồn thu đột biến này, lợi nhuận trước thuế của Phát Đạt hơn 390 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ.