Nhà đầu tư rục rịch "bắt đáy" khi giá bạc giảm

Từng phá vỡ mức đỉnh tồn tại suốt 45 năm để vươn lên mốc 121,78 USD/ounce hồi đầu năm, giá bạc bất ngờ giảm mạnh trong vài tháng. Đặc biệt, sau sự kiện chiến sự tại Trung Đông, giá dầu tăng cao, gây áp lực lên lạm phát khiến các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới cân nhắc việc tăng lãi suất trở lại, giá bạc chưa có cơ hội hồi phục trở lại vùng đỉnh.



Giữa những đợt rung lắc, nhà đầu tư đặt câu hỏi, liệu giá bạc đã giảm về vùng đáy, cơ hội mới có thể mở ra với những nhà đầu tư chưa tham gia thị trường bạc hoặc đã mua bạc ở mức giá cao có thể trung bình giá. Và, với biên độ dao động lớn, bạc được nhìn nhận là tài sản nắm giữ dài hạn hay chỉ là công cụ sinh lời cho hoạt động đầu cơ, lướt sóng…

Diễn biến giá bạc 6 tháng trở lại đây (Ảnh Investing)

Ghi nhận mới nhất tại thị trường trong nước cho thấy, một lượng lớn nhà đầu tư đang rục rịch “bắt đáy” khi giá bạc giao dịch quanh 80 triệu đồng/kg. Tại cửa hàng vàng bạc của Tập đoàn Phú Quý (Cầu Giấy, Hà Nội), sáng 28/5, nhà đầu tư xếp hàng mua bạc, các đơn hàng được Phú Quý hẹn trả bạc vật chất vào tháng 8/2025.

Chị Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, chị từng xếp hàng mua bạc khi giá bạc giao dịch trên 80 triệu đồng/kg vào tháng 1/2026, nhưng vốn là người ưa thích việc “lướt sóng”, có lãi là chốt, chị gần như đã bán được đúng vùng đỉnh lịch sử của bạc và chị trở lại mua khi giá bạc giảm về vùng trên 80 triệu, trên 70 triệu/kg như hiện tại.

“Lần chốt lời trước đó, tôi gần như ăn may khi chốt đúng vùng đỉnh, với lần mua lại này, sau khi quan sát thị trường đã giảm trong hơn 3 tháng qua, tôi trở lại mua bạc, và kỳ vọng sẽ tiếp tục có lãi”, chị Phương nói và cho biết thêm, ngoài bạc, chị cũng đầu tư vào các kênh đầu tư khác như chứng khoán.

Trong khi đó, anh Thành Phong (Thanh Xuân, Hà Nội) lại là nhà đầu tư F0 khi tham gia vào thị trường bạc, cho biết, anh giữ được tâm lý không FOMO khi giá bạc tăng mạnh đầu năm, dù nhìn người xếp hàng mua bạc hàng ngày rất đông, cũng lo lắng bỏ lỡ cơ hội, nhưng vì tiếc khoản tiết kiệm chưa đến ngày đáo hạn nên chưa mua thời điểm đó. Hiện tại, có một khoản tiền nhàn rỗi anh quyết định phân bổ thêm vào bạc ở thời điểm này.

Sáng 28/5, giá bạc miếng Phú Quý đang được niêm yết mua vào, bán ra lần lượt 2,730 triệu đồng/lượng – 2.814 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi Phú Quý mua vào, bán ra lần lượt 72,799 triệu đồng/kg – 75,039 triệu đồng/kg.

Bạc miếng Phú Quý giao dịch dưới 3 triệu đồng/lượng

Báo cáo mới phát hành của Tập đoàn Phú Quý cho biết, tồn kho bạc tại Thượng Hải (SHFE) tiếp tục tăng khoảng 88,6 tấn trong tuần trước lên mức khoảng 986,8 tấn, cho thấy nhu cầu tích trữ bạc vật chất tại Trung Quốc vẫn duy trì tương đối tích cực, trong khi COMEX điều chỉnh giảm nhẹ, cho thấy dòng chảy bạc vật chất giữa các khu vực vẫn đang diễn ra linh hoạt. Đồng thời, nhu cầu công nghiệp và nhu cầu đầu tư vẫn là các yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường bạc trong giai đoạn hiện tại.

Trên thực tế, nền tảng cơ bản của bạc không chỉ nằm ở chức năng trú ẩn mà còn phụ thuộc rất lớn vào nhu cầu công nghiệp.

Báo cáo của Silver Institute chỉ ra rằng năm 2026 là năm thứ 6 liên tiếp thị trường bạc toàn cầu rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung. Lượng bạc vật chất ngày càng khan hiếm khi tồn kho tại các sàn giao dịch giảm mạnh và hoạt động tái chế không đủ bù đắp. Trong khi đó, nhu cầu từ các ngành công nghiệp cốt lõi như sản xuất pin mặt trời, xe điện, thiết bị điện tử và công nghệ AI lại không ngừng vươn lên.

Trước biến động của giá bạc, chuyên gia Economic Times từng khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ tỷ trọng hợp lý khi đầu tư vào bạc. Thay vì bán tháo trong hoảng loạn khi giá giảm, chiến lược mua trung bình giá hoặc đầu tư định kỳ được xem là phương pháp an toàn hơn để giảm giá vốn.

Lượng bạc mua vào cao gấp đôi lượng bán ra

Tâm lý “bắt đáy” khi giá chiết khấu hơn 20% trong vòng 3 tháng không chỉ ở Việt Nam. Tình trạng tương tự diễn ra tại các thị trường khác, khi trong thông báo mới đây, Royal Mint (Xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh) nhận định, bất chấp những biến động hiện nay, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý lạc quan. Ước tính, lượng bạc được nhà đầu tư mua vào hiện cao gấp đôi lượng bán ra. Điều này cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ vào xu hướng dài hạn của bạc.

Royal Mint còn cho biết khối lượng giao dịch trên website chính thức của đơn vị đã đạt mức cao kỷ lục, tăng 130% so với cùng kỳ.

Ông Stuart O'Reilly, chuyên gia tư vấn tài sản cá nhân tại Royal Mint cho biết, các số liệu trong năm tài chính vừa qua cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách nhà đầu tư xây dựng danh mục tài sản. Kim loại quý ngày càng được xem là công cụ phòng hộ trước lạm phát và biến động của thị trường chứng khoán.

Cũng theo Stuart O'Reilly, mặc dù đà tăng trưởng của kim loại quý chậm lại kể từ cuối quý đầu tiên nhưng diễn biến giá cả không ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

"Mặc dù sự điều chỉnh giảm giá gần đây dường như là kết quả của kỳ vọng lãi suất ngắn hạn, nhưng khách hàng của chúng tôi đang có tầm nhìn dài hạn hơn. Họ đang đa dạng hóa sang kim loại quý như một biện pháp phòng ngừa lạm phát”, ông O'Reilly nói.