Vì sao Vạn Khởi Thành bị xử phạt?

Theo Hoàng Lam | 28-05-2026 - 15:36 PM | Thị trường chứng khoán

Vạn Khởi Thành bị phạt tiền 92,50 triệu đồng đối với hành Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Ngày 28/5/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 265/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành (Vạn Khởi Thành). Địa chỉ: Số 713 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Hà Nội.

Theo đó, Vạn Khởi Thành bị phạt tiền 92,50 triệu đồng đối với hành Vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, Vạn Khởi Thành chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4 năm 2023,2024, 2025; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023,2024, 2025 đã được soát xét; Báo cáo tài chính năm 2023, 2024, 2025 được kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024, 2025; Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025.

Theo giới thiệu trên website, Vạn Khởi Thành tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng (PVSH) được thành lập tháng 08/2007, với sự tham gia của các cổ đông sáng lập gồm: Tổng công ty Cổ phần tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC), Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (SongHongcorp), Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (Incomex), với số vốn Điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng.

Đến năm 2010 tăng vốn lên thành 179 tỷ đồng. Tháng 2/2018, ông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng đổi tên thành Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành như hiện nay. Lúc này ông Trịnh Xuân Tuấn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Đến tháng 8/2021, ông Đào Hồng Dương trở thành Chủ tịch HĐQT. Tháng 12/2021, ông Bùi Thế Anh thay ông Đào Hồng Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Cập nhật đến tháng 1/2026, ông Trần Văn Trương thay ông Bùi Thế Anh làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là Xây dựng nhà để ở.

Trên website, Vạn Khởi Thành giới thiệu hoạt động trong 3 lĩnh vực chính là Đầu tư và kinh doanh bất động sản; Đầu tư và kinh doanh điện mặt trời và Thi công xây lấp công trình dân dụng và công nghiệp.

Công ty này giới thiệu một số dự án như: Khu nhà ở xã hội tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn cũ, tỉnh Bắc Ninh; Khu dân cư PVSH Gaden – Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai cũ....


