Một ông lớn ngành thực phẩm dự kiến bán bánh mì que, cơm nắm, cá viên

Tập đoàn KIDO cho biết sẽ ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới như bánh mì que, cơm nắm, bữa ăn sẵn, xúc xích, gà viên, cá viên, nước mát và sữa hạt…

Ngày 28-5, Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đặt mục tiêu đưa doanh nghiệp trở thành một trong ba tập đoàn thực phẩm tiêu dùng lớn nhất Đông Nam Á vào năm 2030.

Đáng chú ý, Thọ Phát – công ty con KIDO – đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh doanh số, tối ưu hóa lợi nhuận, hệ thống vận hành và kênh phân phối, đồng thời phát triển chuỗi miniBAO thành điểm bán toàn bộ sản phẩm trong hệ sinh thái KIDO.

Theo kế hoạch, Thọ Phát sẽ tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm với định hướng "Thơm ngon – An toàn – Dinh dưỡng", tập trung vào các dòng thực phẩm tiện lợi như bánh mì que, cơm nắm, bữa ăn sẵn, xúc xích, gà viên, cá viên, nước mát và sữa hạt…

Quang cảnh đại hội cổ đông KIDO ngày 28-5

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội; tăng cường tham gia các chương trình kích cầu tiêu dùng, lễ hội mua sắm và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tập đoàn xác định ba trụ cột vận hành trong năm 2026 gồm: sản xuất, liên doanh liên kết và mua bán - sáp nhập (M&A) nhằm mở rộng hệ sinh thái thực phẩm và ngành hàng tiêu dùng.

Hiện KIDO sở hữu nhiều ngành hàng chủ lực như dầu ăn, bơ thực vật, gia vị và hàng tiêu dùng, bánh và thực phẩm mùa vụ, bánh bao và thực phẩm ăn nhanh, cùng mảng bán lẻ và trung tâm thương mại.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2026, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần 12.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỉ đồng, so với năm 2025 tăng 32,5% về doanh thu nhưng chỉ tăng 3,7% về lợi nhuận.

Theo AN NA

Người Lao Động

