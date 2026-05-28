Xử phạt CMC, VNECO2 vì vi phạm về chứng khoán

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 10,76 điểm (0,57%) xuống 1.863,67 điểm. Trên HoSE, số mã giảm áp đảo với 216 cổ phiếu đi xuống, gấp gần 2,5 lần số mã tăng. Thanh khoản đạt hơn 19.200 tỷ đồng, giảm gần 20% so với phiên trước.

Tâm điểm phiên hôm nay là nhóm ngân hàng khi hàng loạt mã quay đầu giảm sâu sau nhịp nâng đỡ thị trường trước đó. TCB giảm hơn 3%, HDB mất 3,2%, VPB và SSB cùng giảm gần 3%, trong khi VCB, ACB, TPB đồng loạt giảm trên 2%. Đáng chú ý, trong top cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới VN-Index có tới 9 mã ngân hàng. Riêng nhóm này đã lấy đi hơn 10 điểm của chỉ số chung.

Cùng với đó, nhiều nhóm ngành khác cũng giao dịch kém tích cực. Nhóm chứng khoán, công nghệ, bán lẻ và dầu khí đồng loạt chịu áp lực bán. VIX giảm hơn 4%, MWG mất gần 3%, FPT tiếp tục điều chỉnh.

VHM gồng gánh thị trường.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu họ Vingroup trở thành điểm sáng hiếm hoi. Sau phiên bị bán mạnh trước đó, VHM bất ngờ tăng kịch trần lên 157.700 đồng/cổ phiếu và trở thành mã nâng đỡ lớn nhất thị trường. VRE tăng hơn 3%, còn VIC giữ ở mức tham chiếu. Tuy nhiên, lực kéo từ VHM không đủ giúp thị trường đảo chiều khi sắc đỏ vẫn bao phủ diện rộng. Nhiều cổ phiếu bất động sản như PDR, NVL, BCM hay TCH tiếp tục giảm giá.

Khối ngoại cũng nối dài chuỗi bán ròng với giá trị hơn 550 tỷ đồng trên HoSE, tập trung tại các mã lớn như VCB, HPG, VPB và FPT.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt một số doanh nghiệp do vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tập đoàn Công nghệ CMC bị phạt tổng cộng hơn 220 triệu đồng vì nhiều vi phạm liên quan đến công bố thông tin. Cụ thể, doanh nghiệp này bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Báo cáo thường niên 2023.

CMC còn bị phạt 92,5 triệu đồng vì không báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc mua lại cổ phiếu của người lao động trong các năm 2023, 2024 và 2025. Ngoài ra, công ty còn bị phạt thêm 65 triệu đồng do không công bố báo cáo kiểm toán liên quan đến tình hình sử dụng vốn từ các đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp khắc phục bằng cách bổ sung công bố các báo cáo này.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu CMG đang giao dịch quanh mức 28.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 40% so với đầu năm.

Trường hợp khác, Công ty cổ phần Vạn Khởi Thành bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố hàng loạt tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị và tài liệu họp đại hội cổ đông trong giai đoạn 2023-2025.

Công ty cổ phần Cơ điện Dzĩ An cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2023-2025, báo cáo thường niên 2023-2025, báo cáo quản trị bán niên 2024-2025 và báo cáo quản trị năm 2024-2025. Mã DMZ hiện mức 2.900 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Xây dựng Điện VNECO2 bị xử phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố nhiều tài liệu: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023-2025, nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024-2025, báo cáo quản trị năm 2024 và báo cáo thường niên năm 2024.

Cổ phiếu VE2 của doanh nghiệp này đang trong diện cảnh báo, hạn chế giao dịch, hiện ở mức 7.100 đồng/đơn vị.