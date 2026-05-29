Loop by LPBS: Nền tảng đầu tư “SimplePro” hướng tới thế hệ nhà đầu tư mới

Nắm bắt dòng chảy này, LPBS chính thức ra mắt Loop by LPBS (Loop) – nền tảng đầu tư số được thiết kế chuyên biệt để đồng hành và khai phóng tiềm năng của thế hệ nhà đầu tư mới.

Khi trải nghiệm đầu tư trở thành lợi thế cạnh tranh mới

Loop được kiến tạo dựa trên triết lý "SimplePro – Đầu tư chuyên nghiệp theo cách đơn giản nhất". Nền tảng ra đời với mục tiêu giải quyết rào cản về sự phức tạp của các nghiệp vụ tài chính, biến quá trình đầu tư trở nên tinh gọn và dễ tiếp cận hơn, đặc biệt đối với nhóm nhà đầu tư trẻ và những người mới bước chân vào thị trường.

Thay vì chỉ là một công cụ đặt lệnh thông thường, Loop được thiết kế để trở thành người đồng hành xuyên suốt: từ giai đoạn trang bị sức nặng của kiến thức nền tảng, thiết lập chiến lược cá nhân, cho đến khi thực thi các giao dịch thực tế một cách chuẩn xác. Toàn bộ giao diện được thiết kế trực quan, hiện đại, tối giản hóa các thao tác quản lý danh mục và tài sản nhưng vẫn giữ nguyên vẹn chiều sâu của các công cụ phân tích chuyên nghiệp.

Từ nền tảng giao dịch đến hệ sinh thái thực chiến

Điểm tạo nên sự khác biệt của Loop nằm ở việc tích hợp sâu sắc yếu tố đào tạo vào hành trình giao dịch. Nền tảng cung cấp một chuỗi các giáo trình đầu tư bài bản do chính đội ngũ chuyên gia CFA của LPBS thiết kế. Nội dung được chắt lọc theo hướng thực chiến, logic và gắn liền với diễn biến thị trường, giúp nhà đầu tư không chỉ giao dịch mà còn thấu hiểu bản chất của từng quyết định tài chính.

Thực tế tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khoảng trống về giáo dục tài chính vẫn luôn là bài toán lớn khi lượng nhà đầu tư F0 tăng trưởng nóng. Việc một nền tảng số chủ động đưa chuỗi kiến thức chuẩn hóa vào ngay trong ứng dụng giao dịch được giới quan sát đánh giá là hướng đi thực tế. Thay vì để người dùng đối mặt với rủi ro từ những quyết định cảm tính, cách tiếp cận này trang bị cho họ "sức nặng của tri thức" và tư duy quản trị rủi ro ngay từ những bước đi đầu tiên.

Đặc biệt, tính năng giả lập đầu tư dựa trên dữ liệu thị trường thực tế (real-time) là một điểm sáng giá của Loop. Môi trường mô phỏng này cho phép người dùng thử nghiệm các chiến lược mua bán, làm quen với nhịp điệu thị trường mà không phải chịu rủi ro về vốn. Đây là bước đệm hoàn hảo để loại bỏ những rào cản tâm lý, giúp nhà đầu tư rèn luyện bản lĩnh trước khi chính thức phân bổ tài sản thực tế.

Nhiều phân tích từ các chuyên gia fintech cũng chỉ ra rằng, khoảng cách từ lý thuyết đến thực chiến trên thị trường tài chính vốn rất lớn. Do đó, mô hình kết hợp toàn diện "Giao dịch – Đào tạo – Giả lập" của Loop đang phản ánh đúng xu hướng phát triển của các nền tảng quản lý tài sản quốc tế. Khi đó, ứng dụng không còn dừng lại ở một công cụ đặt lệnh thuần túy, mà đóng vai trò như một hệ sinh thái bổ trợ, trao cho nhà đầu tư "lợi thế" được thử nghiệm, hiệu chỉnh chiến lược để tự tin kiến tạo thói quen đầu tư bền vững trong dài hạn.

Bệ phóng hướng tới mô hình Ngân hàng Đầu tư (Investment Bank) toàn diện

Sự xuất hiện của Loop không đơn thuần là một bước tiến về mặt công nghệ, mà là nét phác thảo rõ ràng cho lộ trình chuyển mình mang tính chiến lược của LPBS: hướng tới mô hình Ngân hàng Đầu tư (Investment Bank) toàn diện trong tương lai gần. Đối với LPBS, việc phát triển nền tảng số không phải là mục đích cuối cùng, mà là bệ phóng vững chắc để sẵn sàng số hóa các sản phẩm đầu tư đa dạng, từ tầng bảo vệ tích sản đến đầu tư cơ hội. Từ đó Loop dễ dàng chuyển giao trực tiếp năng lực quản lý tài sản và tri thức chuyên sâu đến tận tay từng nhà đầu tư cá nhân, mang lại cho nhà đầu tư những "lợi thế" khác biệt.

Tầm nhìn chiến lược này được hiện thực hóa ngay tại thời điểm LPBS đang chuẩn bị cho một cột mốc mang tính lịch sử: đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Sau chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ 2023–2025, LPBS hiện sở hữu nền tảng nội tại vững chắc với gần 30.000 tỷ đồng tổng tài sản, quy mô tài sản quản lý đạt khoảng 57.000 tỷ đồng và hơn 13.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 522 tỷ đồng, tạo đà cho mục tiêu lợi nhuận trước thuế đầy triển vọng lên tới 1.700 tỷ đồng trong năm 2026.

Theo kế hoạch, LPBS dự kiến chào bán hơn 141 triệu cổ phiếu với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến nâng quy mô vốn chủ sở hữu lên xấp xỉ 18.000 tỷ đồng sau IPO. Những con số bảo chứng này khẳng định tiềm lực vững vàng và các bước đi chuẩn mực của doanh nghiệp trước khi bước vào sân chơi lớn hơn.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư bài bản và dài hạn vào Loop cho thấy tầm nhìn chiến lược và định hướng phát triển bền vững của LPBS. Hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng đầu tư thế hệ mới (Next Gen Investment Bank) đầu tiên tại Việt Nam, LPBS tập trung phát triển các giải pháp quản lý tài sản toàn diện cho khách hàng đại chúng. Thông qua việc đơn giản hóa quy trình đầu tư, LPBS giúp nhà đầu tư, kể cả những người có số vốn nhỏ, dễ dàng tiếp cận thị trường vốn và tham gia vào hành trình tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Hai chương trình Hunter của LPBS

Hunter Zero – "Thợ săn đặc quyền 0 phí 0 lãi"

Dành cho khách hàng sở hữu từ 800 cổ phiếu LPS* trở lên. Nhà đầu tư được miễn phí giao dịch trọn đời đối với cổ phiếu, ETF và chứng quyền (không bao gồm phí trả Sở), đồng thời hưởng ưu đãi lãi suất margin theo bậc dư nợ, trong đó dư nợ dưới 20 triệu đồng áp dụng mức lãi suất 0%/năm.

Hunter Margin – "Thợ săn đặc quyền 48 triệu"

Áp dụng cho khách hàng sở hữu từ 1.600 cổ phiếu LPS trở lên. Chương trình hỗ trợ chi phí lãi vay margin với tổng hạn mức ưu đãi tối đa 48 triệu đồng trong thời gian 2 năm, áp dụng trên dư nợ tới 300 triệu đồng.

LPS* : Mã cổ phiếu dự kiến