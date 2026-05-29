“Tân binh” sàn chứng khoán tăng dựng đứng 60% sau 1 tuần, HOSE lập tức phát yêu cầu

Kể từ thời điểm lên sàn, thị giá cổ phiếu này giữ nguyên sắc tím khi đóng cửa 5 phiên liên tiếp.

Sau khi phiên giao dịch 28/5 đóng cửa, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã phát đi yêu cầu giải trình thông tin giá cổ phiếu AAN tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ ngày 22/05/2026 đến 28/05/2026.

Theo ghi nhận, phiên 22/5, 65 triệu cổ phiếu AAN của Công ty Lương thực A An đã chính thức lên sàn HoSE với giá tham chiếu phiên đầu tiên là 15.000 đồng/đơn vị. Kể từ thời điểm này, thị giá AAN giữ nguyên sắc tím khi đóng cửa 5 phiên liên tiếp, leo lên mức 23.450 đồng/cp, tương ứng mức tăng trên 56% chỉ sau 1 tuần. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 1.524 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Lương thực A An được thành lập năm 2021 trên nền tảng phát triển từ mảng kinh doanh lúa gạo của Tập đoàn Tân Long. Doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm gạo sạch, an toàn, chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế. A An hiện sở hữu hệ thống nhà máy chế biến gạo quy mô hàng đầu khu vực.

Về cơ cấu sở hữu, ﻿tính đến ngày 31/12/2025, Siba Holdings sở hữu 52,14% vốn cổ phần tại A An. Siba Holdings do ông Trương Sỹ Bá – nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tân Long Group nắm giữ 98% vốn. Ông Bá đồng thời cũng giữ vị trí chủ tịch HĐQT của Siba Holdings.

Trên sàn chứng khoán, 'hệ sinh thái' của ông Trương Sỹ Bá đã﻿ có 2 doanh nghiệp là CTCP Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA (mã SBG) và CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, doanh thu thuần đạt 802 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Trừ đi thuế phí, công ty báo lãi sau thuế 8,5 tỷ đồng, tăng 85% so với kết quả quý 1/2025.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, A An đặt mục tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 58 tỷ đồng, tăng hơn 28%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 18% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lợi nhuận.﻿

An Thái

markettimes.vn

