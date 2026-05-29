VNECO2, Hoàng Ngân Sơn và Cơ điện Dzĩ An bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ảnh minh họa

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 266/QĐ-XPHC, 264/QĐ-XPHC, 263/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với lần lượt các doanh nghiệp Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngân Sơn, Công ty CP Cơ điện Dzĩ An, Công ty CP Xây dựng Điện VNECO2.

Cả 3 doanh nghiệp trên đều bị xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, Hoàng Ngân Sơn chậm công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, năm 2024, năm 2025 được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025, năm 2025

Cơ điện Dzĩ An chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, 2024, 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024, bán niên năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, 2025.

Còn VNECO2 chậm CBTT từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2023, 2024, 2025 đã được kiểm toán; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2024.