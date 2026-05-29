Hà Đô chốt ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 8/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2/2025.

Theo đó, Hà Đô sẽ phát hành thêm gần 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện 10:1, tức cổ đông sở hữu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 370 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2025.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Hà Đô sẽ tăng từ gần 3.700 tỷ đồng lên gần 4.070 tỷ đồng.

Trong diễn biến khác, mới đây Hà Đô đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Điện gió Bình Gia với vốn điều lệ dự kiến 610,5 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị góp vốn của Tập đoàn Hà Đô gần 609,9 tỷ đồng, tương đương 99,9% tổng số vốn điều lệ của Điện gió Bình Gia.

HDG cũng cử ông Nguyễn Trọng Minh- Tổng Giám đốc tập đoàn, làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Tập đoàn Hà Đô tại Công ty Cổ phần Điện gió Bình Gia.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2026, Hà Đô đã mang về tổng doanh thu hợp nhất ở mức hơn 708,5 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ở mức gần 104 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ do tăng trích lập dự phòng phải trả.

Năm 2026, HDG lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu hợp nhất 3.242 tỷ đồng, tăng 12,7% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế 1.151 tỷ đồng, tăng 15,9%. Kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 21,9% kế hoạch doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.