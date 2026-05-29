Gia đình Chủ tịch một doanh nghiệp BĐS bị CTCK bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu

Trong thông báo mới nhất, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG) đã công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch HĐQT đã bị CTCK bán giải chấp 853 nghìn cổ phiếu DIG trong ngày 25/5 theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu mà ông Cường nắm giữ giảm còn hơn 45 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ 5,66% vốn.

Không chỉ ông Cường, hai người thân trong gia đình Chủ tịch HĐQT cũng bị bán giải chấp cổ phiếu. Bà Lê Thị Hà Thành, mẹ của ông Cường cũng bị bán giải chấp 304.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 1,69%. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, em gái ông Cường bị bán giải chấp 630.000 cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu còn 1,36%. Các giao dịch này đều được thực hiện trong ngày 25/5 vừa qua.

Tổng số lượng cổ phiếu mà gia đình Chủ tịch DIC Corp bị bán giải chấp là gần 1,8 triệu đơn vị.

Gia đình vị Chủ tịch DIG đã liên tục bị bán giải chấp cổ phiếu trong thời gian gần đây. Trước đó, trong khoảng thời gian từ 6/3-11/3, đã có gần 12 triệu cổ phiếu DIG của các cá nhân liên quan đến Chủ tịch DIG Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp. Tổng giá trị tính theo mệnh giá hơn 119 tỷ đồng.﻿

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 164 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, lỗ trước thuế hơn 10 tỷ đồng.

Tuy vậy, mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với con số gần 37 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, DIC Group đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 3.000 tỷ đồng, giảm 36% so với thực hiện năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 600 tỷ đồng, giảm 27%. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành gần 5% chỉ tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.

﻿Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu DIG hiện giao dịch quanh mốc 13.500 đồng/cp, thấp hơn khoảng 20% giá trị so với hồi đầu năm.