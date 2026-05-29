Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SSI thay đổi một số nội dung liên quan phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP

| | Thị trường chứng khoán

HĐQT SSI đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

SSI thay đổi một số nội dung liên quan phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) mới đây đã có thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 0,4% tổng số lượng cố phiếu đang lưu hành|.

Người lao động mua ESOP trong đợt này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kế từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ kết bại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.

Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cán bộ nhân viên khi được HĐQT phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định nêu trên.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 28/5/2026 đến ngày 10/6/2026.

Trước đó, ngày 22/5/2026, HĐQT SSI đã ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-SSI.HÐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan phát hành 10 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, HĐQT thông qua việc sửa đổi, bỏ sung Điều 7 Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP. Theo đó, trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cán bộ nhân viên mua cổ phiếu theo Chương trình này mà chuyên nhượng trái phép cổ phiếu, nghỉ việc hoặc không còn công tác tại Công ty vì bất kỳ lý do gì, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật hoặc nội quy Công ty đến mức mà Chủ tịch HĐQT cho là nghiêm trọng thì bị mua lại cổ phiếu ngoại trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác. Công ty sẽ hoàn trả số tiền mua lại cổ phiếu theo giá phát hành.

Cán bộ nhân viên chấm dứt HĐLĐ với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên thì bị mua lại cổ phiếu và được Công ty hoàn trả số tiền mua.

Trường hợp nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị mua lại cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quỹ đến từ Đài Loan thắng lớn, nhà đầu tư vẫn rút vốn

Quỹ đến từ Đài Loan thắng lớn, nhà đầu tư vẫn rút vốn Nổi bật

Lãnh đạo UBCK Thái Lan: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư khu vực Đông Nam Á

Lãnh đạo UBCK Thái Lan: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư khu vực Đông Nam Á Nổi bật

Chứng khoán tăng vùn vụt, vì sao nhiều nhà đầu tư 'không có phần'?

Chứng khoán tăng vùn vụt, vì sao nhiều nhà đầu tư 'không có phần'?

13:55 , 29/05/2026
Gia đình Chủ tịch một doanh nghiệp BĐS bị CTCK bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu

Gia đình Chủ tịch một doanh nghiệp BĐS bị CTCK bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu

13:36 , 29/05/2026
Quỹ bạc lớn nhất thế giới mua ròng “nhỏ giọt”

Quỹ bạc lớn nhất thế giới mua ròng “nhỏ giọt”

11:35 , 29/05/2026
VNECO2, Hoàng Ngân Sơn và Cơ điện Dzĩ An bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

VNECO2, Hoàng Ngân Sơn và Cơ điện Dzĩ An bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

11:33 , 29/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên