SSI thay đổi một số nội dung liên quan phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP

Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI) mới đây đã có thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, SSI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 0,4% tổng số lượng cố phiếu đang lưu hành|.

Người lao động mua ESOP trong đợt này chỉ được chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kế từ ngày kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ kết bại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP.

Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cán bộ nhân viên khi được HĐQT phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định nêu trên.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 28/5/2026 đến ngày 10/6/2026.

Trước đó, ngày 22/5/2026, HĐQT SSI đã ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-SSI.HÐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan phát hành 10 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, HĐQT thông qua việc sửa đổi, bỏ sung Điều 7 Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP. Theo đó, trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cán bộ nhân viên mua cổ phiếu theo Chương trình này mà chuyên nhượng trái phép cổ phiếu, nghỉ việc hoặc không còn công tác tại Công ty vì bất kỳ lý do gì, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật hoặc nội quy Công ty đến mức mà Chủ tịch HĐQT cho là nghiêm trọng thì bị mua lại cổ phiếu ngoại trừ trường hợp Chủ tịch HĐQT phê duyệt cách thức xử lý khác. Công ty sẽ hoàn trả số tiền mua lại cổ phiếu theo giá phát hành.

Cán bộ nhân viên chấm dứt HĐLĐ với Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng theo thỏa thuận giữa hai bên thì bị mua lại cổ phiếu và được Công ty hoàn trả số tiền mua.

Trường hợp nghỉ hưu theo chế độ, hoặc bị tai nạn, bệnh tật đến mức không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ thì không bị mua lại cổ phiếu, nhưng vẫn bị hạn chế chuyển nhượng.