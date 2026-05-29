Ra quyết định bất ngờ về vốn, F88 “bật nhẩy” trước thời điểm “thăng hạng” HOSE

Chốt ngày chia thưởng 1:1

F88 thông báo điều chỉnh chốt quyền ngày 09/06/2026 cho cổ đông hiện hữu để nhận 110 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1, với ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/06/2026. Nguồn phát hành đến từ hơn 624 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và hơn 477 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó vốn điều lệ được nâng gấp đôi lên 2.202 tỷ đồng sau phát hành.

F88 định vị đợt chia thưởng này như một bước đi chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc nguồn vốn.

Về mặt kỹ thuật, tổng vốn chủ sở hữu không đổi, nhưng cấu trúc thay đổi: phần lợi nhuận tích lũy và thặng dư được chuyển hóa thành vốn điều lệ, củng cố nền tảng vốn, gia tăng độ dày "đệm" tài chính và cải thiện các chỉ tiêu an toàn vốn – những yếu tố quan trọng khi doanh nghiệp tiến tới niêm yết trên sàn lớn.

Trước đó, vào đầu năm 2026, F88 đã phát hành cổ phiếu thưởng 1:12, đưa thị giá cổ phiếu F88 từ vùng "triệu đồng/cổ phiếu" về mức dễ tiếp cận hơn cho nhà đầu tư cá nhân. Nguồn chia chủ yếu là thặng dư vốn, phản ánh một giai đoạn F88 còn ưu tiên đầu tư, mở rộng mạng lưới.

Đặt trong bối cảnh F88 chuẩn bị chào bán ra công chúng khoảng 22 triệu cổ phiếu và chuyển sàn sang HOSE, việc chia thưởng 1:1 còn có ý nghĩa "hỗ trợ" về mặt bằng giá và thanh khoản.

Cấu trúc sở hữu F88 hiện tại tương đối cô đặc, với gần 54% vốn thuộc 3 quỹ Mekong Capital, Granite Oak, VOI và 23% vốn do hai cổ đông sáng lập nắm giữ, khiến giá cổ phần trước chia thường neo ở vùng cao. Nếu giữ nguyên mặt bằng giá này để IPO, câu chuyện tiếp cận nhà đầu tư cá nhân sẽ gặp thách thức.

Bằng việc chia thưởng, thị giá F88 về vùng "mềm" hơn, tăng tổng lượng cổ phiếu lưu hành, qua đó vừa mở rộng tập nhà đầu tư tiềm năng, vừa tạo điều kiện gia tăng thanh khoản sau niêm yết. Thực tế sau đợt chia 1:12, thanh khoản bình quân đã tăng từ khoảng 3.700 cổ phiếu/phiên trong năm 2025 lên 65.200 cổ phiếu/phiên từ đầu 2026 đến nay – một bước nhảy cho thấy thị trường phản hồi tích cực với chiến lược "chia nhỏ" thị giá cổ phiếu của F88.

Diễn biến giá và thanh khoản của cổ phiếu F88 từ lúc lên UPCoM đến nay

F88 chọn thời điểm chia thưởng trước khi chào bán cổ phiếu ra công chúng, đảm bảo cổ đông hiện hữu là những người đầu tiên được nhân đôi vị thế sở hữu, đồng thời nắm cơ hội hưởng lợi nếu câu chuyện định giá diễn ra khi cổ phiếu lên HOSE. Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư mới gia nhập thông qua đợt chào bán ra công chúng sắp tới sẽ mua cổ phần ở mức giá đã được điều chỉnh về vùng dễ tiếp cận hơn, trong khi vẫn còn dư địa tăng giá nếu câu chuyện tăng trưởng và tái định giá được thị trường chấp nhận. Điều này giúp cân bằng lợi ích giữa cổ đông cũ và mới – một yếu tố thường bị soi kỹ trong các thương vụ chào bán cổ phần lớn.

ROE vượt trội gần 40% và PEG hấp dẫn dưới 1 lần

Trên khía cạnh định giá, lo ngại trực diện nhất khi tăng mạnh số lượng cổ phiếu thường là pha loãng EPS. F88 không tránh khỏi áp lực này. Tuy nhiên, điều mà thị trường quan tâm hơn là: doanh nghiệp có tăng lợi nhuận đủ nhanh để "bù đắp" pha loãng hay không.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý 1/2026, dựa kết quả kinh doanh quý bứt phá, ban lãnh đạo F88 đã nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2026 từ 25% lên 35%. Chứng khoán Vietcap còn đưa ra kịch bản lạc quan hơn, dự phóng lợi nhuận có thể tăng tới 40% trong năm 2026, dựa trên lịch sử thường xuyên vượt kế hoạch cùng lợi thế về quy mô mạng lưới, nền tảng công nghệ, chi phí vốn thấp và nguồn thu ngày càng đa dạng.

Trong bức tranh đó, pha loãng EPS có thể chỉ mang tính "kỹ thuật" tạm thời, thay vì phá vỡ câu chuyện tăng trưởng dài hạn.

Nguồn: SHS Research

Điểm tựa quan trọng khác của F88 là hiệu suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 37,9% tính đến cuối quý 1/2026 – thuộc nhóm cao nhất trong các doanh nghiệp cho vay cầm đồ trong khu vực, theo báo cáo SHS Research.

ROE gần 40% đặt F88 vào nhóm "tăng trưởng chất lượng cao": vốn chủ sở hữu mỗi năm được "quay vòng" với tốc độ sinh lời lớn, giúp doanh nghiệp có dư địa mở rộng quy mô mà không đánh mất hiệu quả. Với nền tảng ROE này, ngay cả khi EPS giảm do tăng số lượng cổ phiếu, biên lợi nhuận và khả năng sinh lời trên vốn vẫn đủ sức để EPS nhanh chóng phục hồi sau một–hai chu kỳ kinh doanh.

Dưới góc nhìn định giá, báo cáo của SHS Research tính toán, dựa trên EPS trượt 4 quý đến quý 1/2026 và dự báo tăng trưởng lợi nhuận 2026 khoảng 37%, cổ phiếu F88 đang giao dịch ở hệ số PEG 0,54 lần (càng thấp càng hấp dẫn). Nói cách khác, P/E hiện tại chỉ bằng 54% tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến – một mức mà giới phân tích thường xem là "chiết khấu tăng trưởng".

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam không còn nhiều câu chuyện tăng trưởng hai chữ số kèm ROE vượt trội, một cổ phiếu tài chính bình dân có PEG dưới 1 lần dễ trở thành "điểm đến" của nhà đầu tư chủ động săn tìm cơ hội tăng giá trung – dài hạn.

Câu chuyện tài chính toàn diện cho 50 triệu người dùng bình dân

Song song với câu chuyện vốn và định giá là câu chuyện mô hình. F88 không tự nhận mình chỉ là một chuỗi cửa hàng cầm đồ, mà là "nền tảng tài chính bình dân toàn diện", nơi cho vay cầm cố chỉ là trụ cột đầu tiên. Trên nền tảng đó, F88 mở rộng biên lợi nhuận thông qua các dịch vụ giá trị gia tăng: bảo hiểm, thanh toán, tiết kiệm, đầu tư, kết hợp giữa mạng lưới điểm giao dịch vật lý phủ rộng và ứng dụng online.

Việc đầu tư mạnh vào công nghệ, dữ liệu, mô hình chấm điểm tín dụng và quản trị rủi ro không chỉ giúp giảm chi phí vận hành, mà còn cải thiện chất lượng tài sản, một yếu tố sẽ được "mổ xẻ" kỹ khi doanh nghiệp bước lên HOSE.

Câu chuyện khách hàng mục tiêu cũng là một mảnh ghép không thể thiếu trong câu chuyện của F88 - tập trung vào tệp khách hàng bình dân, ước tính lên tới khoảng 50 triệu người – có nhu cầu tài chính thường xuyên và đa dạng. Trong cấu trúc đó, cửa hàng vật lý đóng vai trò "điểm chạm" xây dựng niềm tin, trong khi kênh online và hệ sinh thái đối tác giúp mở rộng quy mô mà không phải tăng chi phí cố định tương ứng.

Nếu mô hình này được chứng minh có thể mở rộng (scalable) mà vẫn giữ được ROE cao, đây sẽ trở thành một luận điểm hấp dẫn trong hồ sơ IPO đối với các quỹ tăng trưởng khu vực.

Tất nhiên, không thể bỏ qua rủi ro.

Đầu tiên là chất lượng tài sản và nợ xấu trong bối cảnh F88 hoạt động trong mảng tín dụng rủi ro cao, tiếp cận nhóm khách hàng thu nhập thấp – dễ tổn thương trước các cú sốc kinh tế vĩ mô. Khi quy mô cho vay tăng nhanh sau các đợt tăng vốn, yêu cầu về kiểm soát rủi ro vận hành, gian lận và thu hồi nợ sẽ tăng cấp số nhân.

Thứ hai là rủi ro cạnh tranh: thị trường tài chính tiêu dùng, cho vay tài sản đảm bảo và cầm cố tại Việt Nam đang chứng kiến sự tham gia ngày càng mạnh của các ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng và cả các mô hình P2P, fintech mới. Biên lợi nhuận cao sẽ luôn là "nam châm" hút đối thủ mới, kéo theo áp lực thu hẹp chênh lệch (spread) lãi suất.

Thứ ba là rủi ro về tâm lý thị trường với các thương vụ chào bán cổ phiếu trong ngành tài chính tiêu dùng – một lĩnh vực từng có giai đoạn bị gắn mác "rủi ro, lãi cao, nợ xấu tiềm ẩn". Thành công của thương vụ chào bán cổ phần ra công chúng sắp tới tại F88 sẽ phụ thuộc không nhỏ vào cách doanh nghiệp giải thích rõ chất lượng tài sản, chiến lược quản trị rủi ro, cũng như thiết kế mức giá chào bán đủ hấp dẫn so với câu chuyện tăng trưởng đang kể.

Cuối cùng, như mọi thương vụ phát hành quy mô đáng kể, rủi ro timing- thời điểm thị trường là biến số khó đoán: nếu điều kiện thanh khoản chung suy yếu hoặc tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu tài chính, quá trình chào bán có thể không diễn ra như mong đợi, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh tham vọng về định giá hoặc quy mô chào bán.

Nhìn tổng thể, F88 đang có câu chuyện khá hấp dẫn cho một cổ phiếu chuẩn bị niêm yết: nền tảng ROE cao, tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, mức định giá tương đối hấp dẫn theo chuẩn PEG, chiến lược tái cấu trúc vốn để tối ưu thanh khoản và tiếp cận tập nhà đầu tư rộng hơn, cùng với sự rõ ràng về thị trường mục tiêu, lợi thế cạnh tranh và hướng đi trở thành nền tảng tài chính bình dân. Nếu F88 duy trì được quỹ đạo lợi nhuận, kiểm soát rủi ro tín dụng và thực thi tốt việc chuyển sàn HOSE, cổ phiếu này có cơ hội trở thành một trong những thương vụ tiêu biểu của mảng tài chính tiêu dùng – cầm cố tại Việt Nam trong giai đoạn tới.