Một thế lực bán ròng gần 600 tỷ đồng cổ phiếu HOSE trong phiên cuối tuần
Tự doanh CTCK bán ròng 570 tỷ đồng trên HOSE.
Thị trường mở cửa phiên sáng cuối tuần 29/5 trong sắc xanh, tuy nhiên áp lực chốt lời đã nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó. Trạng thái giằng co và sự phân hóa mạnh mẽ giữa các dòng cổ phiếu khiến VN-Index phần lớn thời gian duy trì nhịp tích lũ. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.863,49 điểm, giảm 0,18 điểm, tương đương 0,01%. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 750 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.
Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại E1VFVN30 với giá trị -18 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (-15 tỷ), TPB (-13 tỷ), HPG và HDB cùng ghi nhận mức -11 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán ròng như FUEVFVND (-9 tỷ), MSB (-8 tỷ), BID và NVL cùng ở mức -7 tỷ, CTG (-6 tỷ đồng).
Chiều ngược lại, cổ phiếu VPB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 57 tỷ đồng. Theo sau là VCB (43 tỷ), TCB (38 tỷ), FPT (37 tỷ), MBB (29 tỷ), MWG (21 tỷ), VHM và DCM cùng đạt 18 tỷ đồng, SSI (18 tỷ) và VIC (13 tỷ đồng).
