Khối ngoại tiếp đà bán ròng 750 tỷ phiên cuối tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 750 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN-Index rung lắc trong phiên cuối tuần. VN-Index chốt phiên giảm nhẹ 0,18 điểm, tại 1.863 điểm. Thanh khoản neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt dưới 15.000 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 704 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MSB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 93 tỷ đồng. Theo sau, GAS và NVL là mã tiếp theo được gom mạnh 49 và 31 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, CTG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 93 tỷ đồng. Theo sau là VHM và VPB , lần lượt bị bán ròng 81 tỷ đồng và tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 50 tỷ đồng

Tại chiều mua, NTP được mua ròng mạnh nhất với giá trị 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MBS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng C69, HUT, VFS.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 33 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 15 tỷ, PVS, VGS, LAS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 2 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu f88 được khối ngoại mua 3 tỷ đồng. Theo sau, MPC và BCR cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, QNS bị khối ngoại bán ròng 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , PIV, , ,...

Mai Chi

