Không nắm cổ phiếu MWG, 2 người con của ông Nguyễn Đức Tài bất ngờ đăng ký mua IPO Điện Máy Xanh

Theo thông tin từ CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX), Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cùng vợ, con vừa đồng loạt đăng ký mua vào cổ phiếu của Điện Máy Xanh trong đợt IPO.

Cụ thể, ông Tài đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu trong khi vợ là bà Phan Thị Thu Hiền cùng 2 người con là ông Nguyễn Anh Huy và Nguyễn Anh Phương mỗi người đăng ký mua 300.000 cổ phiếu.

Như vậy, gia đình ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua tổng cộng 1,9 triệu cổ phiếu của Điện Máy Xanh trong đợt IPO, số tiền dự chi vào khoảng 152 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên 2 người con của ông Tài để lại dấu ấn trên thương trường. 2 cá nhân này thậm chí còn không trực tiếp nắm giữ cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) – công ty mẹ của Điện Máy Xanh.

Theo kế hoạch, Điện Máy Xanh sẽ chào bán 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cp, nhà đầu tư đăng ký mua và đặt cọc số tiền bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua từ ngày 27/5/2026 đến 16h00 ngày 17/6/2026.

Ngay sau khi mở bán, CEO Điện Máy Xanh - ông Đoàn Văn Hiểu Em đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu. Ông Hiểu Em cho biết động thái này nhằm khẳng định niềm tin và cam kết dài hạn với hành trình tăng trưởng mới của DMX 2026-2030.

Chia sẻ tại buổi roadshow IPO tại Hà Nội ngày 27/5, ông Hiểu Em cho biết, thương vụ IPO sẽ hoàn tất trong tháng 7, doanh nghiệp dự kiến niêm yết vào đầu tháng 8. Ngay khi lên sàn, Điện Máy Xanh sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, tương ứng tỷ suất 5% trên giá IPO.

Năm 2026, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt khoảng 15% và 20% so với năm trước. Ông Hiểu Em cho biết, doanh nghiệp tự tin hoàn thành vượt xa kế hoạch đề ra trên cơ sở tình hình kinh doanh giai đoạn đầu năm.

Quý 1/2026, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu hơn 32.400 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu mảng bán lẻ điện máy. Tăng trưởng diễn ra đồng đều trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với mức tăng trưởng doanh số trên cửa hàng đạt 34%. Lợi nhuận ròng đạt 2.218 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 49% so với cùng kỳ.

Về phần định giá, dựa trên kế hoạch đề ra, P/E fw 2026 của Điện Máy Xanh sẽ vào khoảng 12 lần. Tuy nhiên, theo ông Hiểu Em, với việc vượt kế hoạch ban đầu, P/E fw 2026 của doanh nghiệp sẽ chỉ còn khoảng 10 lần. “Quá thấp, quá rẻ với ngành điện máy”, ông Hiểu Em nhấn mạnh.

Về dài hạn, trái với lo ngại lĩnh vực điện máy rơi vào bão hoà, Điện Máy Xanh đánh giá thị trường vẫn có tiềm năng tăng trưởng nhờ chu kỳ thay thế thiết bị chưa từng có đến từ cuộc cách mạng AI. Theo tính toán của Điện Máy Xanh, thị trường bán lẻ điện máy của Việt Nam có thể đạt quy mô 15 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 8,2%.

Với thị phần số 1 thị trường, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu doanh thu 182.000 tỷ đồng (CAGR 11%) và bứt phá lợi nhuận sau thuế lên mức 13.000 tỷ đồng (CAGR 16%) vào năm 2030. Kết quả hiện tại cộng hưởng thêm tác động từ IPO, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026-2030 của Điện Máy Xanh, tự tin lên kế hoạch tăng trưởng 2 con số mỗi năm.