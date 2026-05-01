Giám đốc Phân tích VFS: Xuất hiện tín hiệu tạo đáy, VN-Index kỳ vọng nối "sóng chính sách"

Trao đổi tại hội thảo “Thị trường chứng khoán 2026 – Chu kỳ tăng trưởng mới – Cơ hội từ phân hóa và chất lượng tăng trưởng” do Chứng khoán Nhất Việt (VFS) tổ chức mới đây, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Chứng khoán VFS cho rằng thị trường chứng khoán đang bước vào “chu kỳ tăng trưởng mới” giai đoạn 2026–2030 với nhiều thay đổi lớn về chiến lược phát triển, định hướng điều hành, chính sách cũng như khung pháp lý.

Để đánh giá liệu thị trường đã thực sự tạo đáy hay chưa, chuyên gia cho rằng cần nhìn đồng thời vào ba yếu tố gồm mức độ chiết khấu, định giá và tín hiệu từ chính sách vĩ mô. Đây cũng là những yếu tố đang dần cho thấy sự đồng pha rõ nét hơn trong thời gian gần đây.

Về mức độ chiết khấu , ông cho rằng VN-Index đã tạo đáy ở vùng 1.590 điểm và có những tín hiệu hình thành sóng tăng mới.

Đáng chú ý, kể từ vùng đáy 1.590 điểm hình thành vào cuối tháng 3/2026, VN-Index đã hồi phục 18% về đỉnh cũ nhờ một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm BĐS tăng vượt trội 52% (chủ yếu nhờ VIC và VHM), các ngành còn lại cũng đã ngừng giảm hoặc bắt đầu hồi phục..

"Đây là tín hiệu quan trọng bởi thông thường ở các vùng đáy, yếu tố tiêu cực vẫn bao trùm thị trường, nhưng phản ứng của dòng tiền và giá cổ phiếu đã bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực hơn", chuyên gia VFS phân tích.

Về mặt định giá thị trường cũng đang trở nên hấp dẫn hơn đáng kể nếu loại trừ ảnh hưởng của nhóm Vingroup. P/E của thị trường hiện quanh mức 11 lần, thấp hơn mặt bằng trung bình 10 năm của nhiều nhóm ngành.

Với kịch bản tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp duy trì quanh mức 15%-17%, định giá hợp lý của VN-Index có thể hướng tới vùng khoảng 2.100 điểm. Đây vẫn được xem là vùng định giá phù hợp và còn dư địa kỳ vọng trong trung hạn.﻿

Một tín hiệu khác được ông Hoàng đặc biệt lưu ý là sự thay đổi trong dòng tiền. Theo dữ liệu của VFS, kể từ cuối tháng 3 – thời điểm VN-Index tạo đáy quanh vùng 1.590 điểm, dòng tiền tổ chức trong nước đã bắt đầu quay trở lại khá mạnh. Sau đó, dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân cũng dần cải thiện trong các tháng tiếp theo.

Dù khối ngoại vẫn duy trì bán ròng do áp lực chênh lệch lãi suất và định giá giữa các thị trường, nhưng áp lực này đang có xu hướng giảm dần. Trong bối cảnh đó, dòng tiền nội tiếp tục đóng vai trò lực đỡ chính cho thị trường.

Đáng chú ý, dòng tiền hiện tập trung chủ yếu ở nhóm VN30 và các cổ phiếu vốn hóa lớn – những nhóm có khả năng dẫn dắt chỉ số. Đồng thời, các nhóm hút tiền mạnh nhất thời gian qua là ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính.

“﻿Đây đều là những nhóm có tính thị trường cao và thường đóng vai trò dẫn dắt trong các nhịp tăng của VN-Index. Việc các nhóm này ngừng giảm và bắt đầu hút tiền trở lại cho thấy cấu trúc thị trường đang dần cải thiện”, ông nhận định.

Ở góc độ chính sách , chuyên gia cho rằng thị trường cũng đang đón nhận nhiều tín hiệu hỗ trợ từ phía nhà điều hành.

Từ cuối tháng 3 đến nay, nhiều động thái điều hành liên quan tới mặt bằng lãi suất và tín dụng đã được triển khai như yêu cầu ổn định lãi suất, họp với các ngân hàng nhằm hạ mặt bằng lãi suất, sửa đổi quy định liên quan đến tín dụng bất động sản hay rà soát việc cấp tín dụng trong hệ thống. Theo ông Hoàng, đây là những tín hiệu cho thấy cơ quan điều hành đang ưu tiên mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và ổn định thanh khoản cho nền kinh tế.

Từ những yếu tố trên, chuyên gia cho rằng thị trường hiện nay nhiều khả năng là sự tiếp diễn của “sóng chính sách” đã hình thành từ năm 2025, thay vì một con sóng hoàn toàn mới.

Theo ông, các động lực cốt lõi của thị trường trong giai đoạn tới vẫn sẽ xoay quanh mục tiêu tăng trưởng GDP cao, mở rộng tín dụng, thúc đẩy đầu tư công, cải cách thể chế và câu chuyện nâng hạng thị trường. Đây cũng là các yếu tố xuyên suốt tạo nên kỳ vọng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2026–2030.