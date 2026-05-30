Vàng liên tục "rớt giá", một tổ chức xả hơn 10 tấn trong tháng 5

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,4 tấn vàng trong phiên 29/5, qua đó giảm lượng vàng nắm giữ xuống còn 1.029 tấn.

Tính chung cả tuần giao dịch 26/5-29/5, quỹ SPDR đã bán ròng 5,7 tấn vàng. Nếu tính từ đầu tháng 5 đến nay, lượng vàng bị SPDR bán ròng đã vượt 10 tấn.

Cập nhật dữ liệu từ sàn Kitco, vàng vừa trải qua tháng giảm điểm thứ 3 liên tiếp kể từ khi lập đỉnh lịch sử. Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5, giá vàng thế giới dừng tại mốc 4.540 USD/oz, giảm gần 14% kể từ khi xung đột xảy ra tại Trung Đông.

Áp lực từ nỗi lo lạm phát và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn đè nặng lên giá vàng. Dù vậy, thông tin Mỹ và Iran có thể đã nhất trí gia hạn thoả thuận ngừng bắn đã đẩy giá vàng hồi phục trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng. Giá dầu và tỷ giá đồng USD cùng giảm phiên này đã mang lại lực hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.

Đóng cửa phiên 29/5, giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,73%, đóng cửa ở mức 87,36 USD/thùng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,11%, chốt ở mức 98,91 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 0,33%.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall đang cảm thấy lạc quan hơn về triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý của người dân bình thường lại chuyển sang xu hướng bi quan bất chấp sự phục hồi của vàng vào cuối tuần.

“ Việc kéo dài lệnh ngừng bắn được cho là tích cực đối với vàng vì nó loại bỏ một nguồn thanh lý tiềm năng - các nhà xuất khẩu dầu mỏ, và nhu cầu thanh khoản của một số nhà nhập khẩu dầu mỏ,” Chandler nói. “ Một động thái vượt qua vùng 4.585 USD sẽ nâng cao tín hiệu kỹ thuật .”

Tuần này, 12 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với tâm lý Phố Wall chuyển mạnh trở lại xu hướng lạc quan sau khi giá vàng bật tăng từ các mức hỗ trợ quan trọng. 9 chuyên gia, tương đương 75%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi hai người khác, chiếm 17% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. Nhà phân tích còn lại, chiếm 8%, dự đoán giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Tuần tới, thị trường vàng và bạc sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là các chỉ báo về sản xuất, dịch vụ và lao động. Các báo cáo như PMI sản xuất ISM, JOLTs, việc làm ADP, PMI dịch vụ ISM và đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ được theo dõi sát để đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ.

Tâm điểm lớn nhất là báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào thứ Sáu, với các dữ liệu về số việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng tiền lương. Đây đều là những yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất của Fed, qua đó tác động trực tiếp tới diễn biến giá vàng trong ngắn hạn.